Aiwa presenta su línea de productos en República Dominicana

La marca japonesa Aiwa presentó oficialmente en República Dominicana su línea de productos para Latinoamérica, marcando el inicio de una etapa de expansión en la región.

Durante el encuentro de relanzamiento de la marca en el país, se resaltó su apuesta a la innovación y adaptación los estilos de vida desde 1951, cuando fue fundada, hasta hoy.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/18/img-20250917-wa0390-4feec268.jpg Los invitados recorrieron toda la colección presentada. (KEVIN RIVAS)

"El relanzamiento de AIWA en República Dominicana tiene como objetivo recuperar un legado de innovación japonesa que forma parte de la memoria de millones de personas, y al mismo tiempo presentar un portafolio moderno que responde a las necesidades actuales de los consumidores," afirmó David Pilman, director general de AIWA Latinoamérica.

En República Dominicana, la línea de productos de AIWA incluye tres categorías principales:

Audio : barras de sonido, sistemas de audio portátiles y parlantes diseñados para transformar cualquier espacio con un sonido claro, envolvente y potente.

Video : televisores con Google TV que integran innovación, conectividad y calidad de imagen para el entretenimiento en casa.

Línea Blanca: desde aires acondicionados, refrigeradores hasta freidoras de aire, pensados para hacer más eficiente la vida cotidiana, siempre combinando practicidad y estética minimalista.