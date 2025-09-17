Asociación Dominicana de Alzheimer hará caminata para conmemorar día mundial de esta enfermedad

La Asociación Dominicana de Alzheimer celebrará el domingo 21 de septiembre una caminata para conmemorar el día mundial de esta enfermedad que constituye una de las formas de demencia más frecuentes en el mundo.

Los directivos de la entidad, encabezados por su presidenta Mercedes Bruno, informaron que la actividad será a partir de las 3 de la tarde en el Parque Iberoamérica (Parque de las Luces) de Santo Domingo, iniciando con una caminata acompañados de la banda de música del Cuerpo de Bomberos.

Septiembre es el mes mundial del Alzheimer, una enfermedad que afecta más a las personas mayores de 60 años y no tiene cura ni tratamientos que impidan su progresión.

Bruno explicó que en este mes se desarrolla "una campaña internacional para concienciar sobre la demencia y luchar contra el estigma, donde las asociaciones nos unimos junto a todos los implicados en el tratamiento, atención y apoyo a las personas que viven con demencia en el mundo, a través de actos de promoción, suministro de información y jornadas de recaudación de fondos".

La presidenta de esta entidad dijo que es la trigésima caminata de la asociación en la que trabajan para capacitar a los cuidadores y familiares dándoles la educación y herramientas necesarias para el correcto manejo de pacientes de Alzheimer y otras demencias, así como su adecuado autocuidado.

La caminata

Durante la tarde de conmemoración la doctora Daisy Acosta, asesora científica de la entidad, tendrá unas palabras sobre las últimas cifras y descubrimientos de la enfermedad.

Asimismo, habrá un espacio para reconocer a un grupo de cuidadores y el cierre estará a cargo de Mercedes Bruno, con unas palabras de agradecimiento a quienes hacen posible la actividad.

La jornada finalizará con una clase de zumba y un espacio para compartir con degustaciones de los patrocinadores.

Para participar en la caminata solo será necesarioacercarse al área del gimnasio del parque Iberoamérica, donde se estarán distribuyendo los kits para hacer el trayecto del "Sendero de la Memoria".

Acompañan a Mercedes Bruno en la directiva de la Asociación Dominicana de Alzheimer las señoras Marisela Bello, vicepresidente; Smailyng Pacheco, tesorera; Natacha Guzmán, secretaria; Leonor Rivas y Sandra Jáquez, Vocales; y sus asesores científicos los doctores Daisy Acosta (Psicogeriatra), Dagoberto Güílamo (Geriatra) y Marcia Castillo (neuróloga).