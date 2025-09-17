Eco Petróleo Dominicana celebra su 15 aniversario

Eco Petróleo Dominicana celebró su décimo quinto aniversario con una misa junto a sus asociados, colaboradores y aliados, en agradecimiento a los logros alcanzados durante este recorrido.

"Queremos dar gracias a Dios, a nuestros socios, aliados y colaboradores porque en estos 15 años hemos alcanzado grandes logros, como la expansión de nuestra cadena de estaciones de servicios, la modernización de toda la operatividad para que nuestro día a día sea más seguro, la creación de miles de empleos de manera directa para los dominicanos y la reafirmación de nuestro compromiso social frente al cuidado del medio ambiente, la educación y el deporte", expresó Javier Bautista, presidente de Eco Petróleo.

Asimismo, la marca lanzó un sorteo para premiar a sus consumidores, en la que se entregarán 14 motores y una yipeta cero kilómetros a 15 de sus clientes a nivel nacional.

Por cada 500 pesos de consumo en combustible en cualquiera de las estaciones Eco Petróleo, los clientes recibirán un boleto que deben completar con sus datos y depositar en las urnas ubicadas en sus estaciones.

La promoción estará vigente del primero de septiembre al 30 de noviembre de 2025, y los ganadores se anunciarán el 10 de diciembre a través de las redes sociales oficiales de la empresa y de su canal de YouTube.

En este contexto especial, la compañía también firmó un acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales con el objetivo de promover la protección de tortugas marinas y la limpieza de playas.

El proyecto se desarrolla en el tramo costero desde Playa Los Pescadores hasta Playa Güibia, con acciones que incluyen el monitoreo y protección del anidamiento de tortugas marinas, la restauración de ecosistemas marinos, la reducción del uso de plásticos y la implementación de medidas de adaptación al cambio climático que reduzcan riesgos en comunidades costeras.

Actualmente, Eco Petróleo Dominicana cuenta con más de 180 estaciones esparcidas por todo el territorio nacional y varios proyectos en proceso de apertura, reafirmando con esto el papel como socio estratégico del desarrollo económico y social de República Dominicana.

