Fundación Dr. Juan Manuel Taveras Rodríguez celebra 25 años con Eucaristía de Acción de Gracias

María Teresa Pérez de González, Angélica Benítez de Ginebra, Monseñor Faustino Burgos y Carmencita de Bisonó participaron en la actividad de la Fundación Dr. Juan Manuel Taveras Rodríguez. ( FUENTE EXTERNA )

La Fundación Dr. Juan Manuel Taveras R. celebró una solemne Eucaristía de Acción de Gracias con motivo de su 25 aniversario, en la cual se agradeció a Dios por los logros alcanzados y por la oportunidad de servir a miles de familias durante este tiempo.

La ceremonia tuvo lugar en el Auditorio del Centro Cardiovascular Nicolás de Jesús Cardenal López Rodriguez y contó con la presencia del Patronato de la Fundación, Comité de Damas, Voluntariado, colaboradores de Cedimat, médicos, instituciones de servicio voluntario e invitados especiales.

Fue un momento de encuentro fraternal en el que se reconoció la entrega y el compromiso de quienes han hecho posible que la misión de la fundación se mantenga viva y en crecimiento.

La homilía fue ofrecida por Monseñor Faustino Burgos, acompañado de los sacerdotes Melvin Arias, Frank Rodriguez y amenizada por el maestro Jovanny González, se resaltó la importancia de la solidaridad y la fe como pilares de la labor social y médica.

Al finalizar la Eucaristía la señora Angélica Benítez de Ginebra, presidente de la Fundación leyó las memorias de los 25 años de servicio, luego se pasó un video donde se reconoce el trabajo realizado de las damas y voluntarias.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/17/foto-2-sonia-villanueva-de-brouwer-y-amelia-barrera-f8576fef.jpg Sonia Villanueva de Brouwer y Amelia Barrera. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/17/foto-8-rebeca-perez--y-antonio-villegas-6a16328d.jpg Rebeca Pérez y Antonio Villegas. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/17/foto-9-gabriela-aybar-y-jacqueline-pou-8144ae60.jpg Gabriela Aybar y Jacqueline Pou. (FUENTE EXTERNA)

Reconocimientos para las voluntarias

La Fundación reconoció a las voluntarias en diferentes renglones de acuerdo a los años de servicio.

Por ejemplo, se reconoció con un pin de Larimar en forma de corazón al Comité de Damas que trabajan día a día en la recaudación de fondos para hacer sostenible los programas de ayuda, reafirmando el compromiso de continuar trabajando en favor de los más necesitados con calidad humana y profesional.

Durante la actividad también se reconoció a la señora Jatnna Tavarez, como madrina de honor de la Fundación Dr. Juan Ml. Taveras R. quien fungió además como maestra de ceremonias.

Asimismo, se hizo un agradecimiento especial a las señoras María Teresa de Pérez, María Rosa Guerra, Martha Inchaustegui, Maritzita Bonetti, Milagros Concepción, Julia Álvarez de Simo, Jacqueline Pou, Amelia Barrera y Mayra Sangiovanni por su colaboración en esta actividad.

Al finalizar la celebración, la señora Jatnna Tavarez, invitó a los presentes a participar de un brindis.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/17/foto-16-vista-parcial-asistente-eucaristia-25-aniversario-fundacion-dr-juan-0ad66961.jpg Asistentes de la eucaristía dedicada al 25 Aniversario Fundación Dr. Juan Manuel Taveras Rodríguez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/17/foto-17-entrega-de-reconocimientos--voluntarias-destacadas-de-la-fund-03c2df80.jpg Entrega de eeconocimientos Voluntarias destacadas de la fundación. (FUENTE EXTERNA)

Con este acto, la Fundación Dr. Juan Manuel Taveras R. no solo conmemora un cuarto de siglo de labor ininterrumpida, sino que renueva su misión de servir con amor, esperanza y compromiso social, proyectándose hacia el futuro con la misma entrega que la ha caracterizado desde sus inicios.