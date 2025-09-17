Grupo Read recibe en Cannes Lions Dominicana 2025 el premio Health Company of the Year

El prestigioso certamen Cannes Lions Dominicana 2025 reconoció a Grupo Read como Health Company of the Year, destacando su impacto transformador en el sector salud, su capacidad de innovación y su enfoque humano.

Este galardón, entregado por primera vez en la categoría especial Health, honra a organizaciones que enfrentan los desafíos del sector con creatividad, estrategia y compromiso social.

El jurado valoró la manera en que Grupo Read ha logrado integrar sus marcas (Punto Médico, Salud Bucal, Farmacard, Promed, Punto Visual, Pediatrix, entre otras), dentro de un ecosistema cohesivo e inclusivo: Vital, la mayor red de salud física y digital de la República Dominicana.

"Este reconocimiento nos llena de orgullo porque valida nuestra misión de ofrecer un acceso más justo, innovador y eficiente a la salud. Cada proyecto, cada paciente y cada iniciativa son un paso hacia un sistema más sostenible", expresó Sonia Read, CEO de Grupo Read.

Con más de 90 años de trayectoria, 90 centros de atención en todo el país y un alcance anual de más de 1.2 millones de personas, Grupo Read se ha consolidado como un referente en la salud preventiva, comunitaria y digital.

Solo en 2023, sus programas comunitarios y la Fundación Ayuda.do impactaron a más de 150,000 personas en situación de vulnerabilidad, reafirmando que la prevención y la inclusión son el camino hacia una sociedad más sana.

Este reconocimiento internacional se suma a otros hitos recientes, como haber sido seleccionada en 2024 por Deloitte como una de las Mejores Empresas Centroamericanas (MECA), convirtiéndose en la primera organización dominicana en alcanzar esa distinción.

De cara a sus 99 años de historia, Grupo Read proyecta seguir innovando con nuevos centros, alianzas estratégicas e inversión tecnológica, reafirmando su compromiso de llevar la salud más allá de la consulta: a las comunidades, escuelas, lugares de trabajo y entornos digitales.

Sobre Grupo Read

Grupo Read es un holding multisectorial de empresas familiares con más de 90 años de trayectoria en la República Dominicana. Su red de más de 90 centros de atención, distribuidos en todo el país, impacta cada año a más de 1.2 millones de personas.

Además de su consolidado liderazgo en salud, el Grupo mantiene inversiones en sectores estratégicos como el inmobiliario, la tecnología, las fintech y otros.

Con miras a los próximos cinco años, la visión de Grupo Read es fortalecer su crecimiento a través de alianzas estratégicas, la internacionalización de sus servicios y la inversión en startups que impulsen la innovación y la diversificación de sus unidades de negocio.