“Kanna Beach Flavors” abre sus puertas en Paradisus Palma Real

El "beach club" está diseñado para ofrecer una experiencia playera que combina un ambiente vibrante con una propuesta gastronómica diversa

  • Laura Ortiz Güichardo - Twitter
José María Boils, Paula Forero, Mynor Espinoza, Miguel Astudillo y Javier Lobatón. (FUENTE EXTERNA)

Paradisus Palma Real inauguró Kanna Beach Flavors, un beach club creado para ofrecer una experiencia playera que combina un ambiente vibrante con una propuesta gastronómica diversa.

El espacio destaca por su diseño moderno y elegante, con camas balinesas frente al mar que se prestan para disfrutar del día en una atmósfera relajada, pero llena de energía, con amigos o en pareja.

Representantes de medios y creadores de contenido fueron invitados a descubrir el nuevo spot durante una fiesta blanca amenizada por DJ Imatolosa. En el evento, los asistentes también tuvieron la oportunidad de degustar una selección especial de la propuesta gastronómica del beach club.

Kanna Beach Flavors representa la evolución del lujo relajado en la playa, donde nuestros huéspedes y visitantes pueden disfrutar de un ambiente high energy sin perder el toque exclusivo que caracteriza a Paradisus”, aseguró Mynor Espinoza, director senior de operaciones de Paradisus República Dominicana.

Buena comida frente al mar

La oferta gastronómica, incluida para los clientes del hotel, destaca por su variedad y calidad

Como todo buen menú frente al mar, la carta incluye opciones de mariscos como cóctel de camarón y chipirones frescos. Para quienes prefieren otros sabores, el beach club ofrece alternativas como flautas mexicanas, quesadillas o hamburguesas.

“Estamos orgullosos de presentar un concepto que conecta con las tendencias actuales de viaje y experiencia, sin perder el sabor local ni la esencia de hospitalidad que nos caracteriza”, comentó Sara Ranghi, directora senior de marketing para las Américas.

Los ejecutivos destacaron que este concepto ya ha sido implementado con éxito en hoteles Paradisus en otros destinos y expresaron su entusiasmo por traerlo a República Dominicana.

Kathy Tang y Erika Hammond.
Kathy Tang y Erika Hammond. (FUENTE EXTERNA)
Lucía y Pamela Abreu.
Lucía y Pamela Abreu. (FUENTE EXTERNA)
Gal Zsolt y Airam Toribio.
Gal Zsolt y Airam Toribio. (FUENTE EXTERNA)
Kiko Casals y José María Berrio.
Kiko Casals y José María Berrio. (FUENTE EXTERNA)
Jennika Joan, Alexia Asensi y Andrea Torres.
Jennika Joan, Alexia Asensi y Andrea Torres. (FUENTE EXTERNA)
Gabriela y Majorie Hasbún.
Gabriela y Majorie Hasbún. (FUENTE EXTERNA)

Vivir la experiencia

Kanna Beach Flavors está abierto todos los días, con horarios de domingo a jueves de 11:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, y viernes y sábados de 11:00 de la mañana a 7:00 de la noche.

El acceso está disponible para huéspedes del Paradisus Palma Real y también para visitantes externos con previa reservación, a partir de 90 dólares por persona.

