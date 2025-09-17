Krispy Kreme lanza la colección de donas inspirada en "Hogwarts"

Krispy Kreme realizó un encuentro exclusivo para dar a probar y conocer los detalles de la gran novedad de la marca a nivel internacional: el lanzamiento de la colección "Hogwarts", que en República Dominicana consiste en cuatro sabores referentes a cuatro casas de la icónica escuela de magia.

Cada dona fue diseñada con ingredientes, colores y decoraciones que simbolizan las características de cada casa, invitando a sus fans a elegir con cuál se identifican más... o a probarlas todas.

Vismar Pichardo, gerente de Marca en Grupo Agape, dio a conocer los detalles de este evento que tuvo lugar en Krispy Kreme de la avenida Winston Churchill. "Queremos abrazar esa infancia que muchos vivimos y que aún nos genera emoción. Esta colección es una muestra clara de cómo Krispy Kreme evoluciona sin perder su esencia".

También hizo saber que esta iniciativa forma parte del compromiso de la marca por conectar emocionalmente con sus consumidores, especialmente con el público joven, sin dejar de lado a aquellos que crecieron con estas referencias culturales.

La marca busca despertar la nostalgia a través de sabores únicos y una presentación que combina magia, diseño y un toque de irreverencia creativa.

Una colección para mentes mágicas

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/17/16092025-krispy-kreme-doughnuts---samil-mateo-dominici6-eb561329.jpg Presentación de la colección. (SAMIL MATEO)

Gryffindor: La fuerza y valentía. Esta dona se presenta con un glaseado marrón y líneas doradas, coronada con galletas. Cada uno de estos elementos simboliza la fortaleza colectiva de quienes pertenecen a esta casa. Su interior está relleno de cookies and cream, representando el fuego interior y la pasión con la que sus miembros impulsan cada uno de sus retos. Una verdadera declaración de fuerza y coraje.

Ravenclaw: La creatividad e inteligencia. Con un glaseado profundo en tonos vivos que evocan el cielo sobre la torre más alta de Hogwarts, esta dona es una oda a la chispa creativa. Pensada para mentes curiosas y audaces, cada mordida revela un universo de sabor y conocimiento. Es un homenaje al pensamiento libre y al descubrimiento constante.

Hufflepuff: Hermandad y calidez.Brillante y reconfortante, esta dona representa la verdadera amistad. Su glaseado reluce como la calidez de un abrazo, mientras que las galletas crocantes integradas recuerdan el fruto del trabajo colectivo. Hooferpaws es una celebración a la unión, la constancia y el espíritu inquebrantable de sus miembros.

Slytherin: Misterio y ambición. Enigmática y seductora, esta dona encarna la esencia del poder silencioso. Diseñada para quienes entienden el valor de los secretos, cada detalle invita a desafiar límites y a despertar esa ambición innata. Slytherin no es solo un postre: es una declaración de intención, hecha para los que están decididos a triunfar.

La colección estará disponible a partir de mañana en todos los canales de venta: restaurantes, drive-thru y plataformas de delivery como Uber Eats y Pedidos Ya.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/17/16092025-krispy-kreme-doughnuts---samil-mateo-dominici9-9d44b926.jpg Argelif Sequera y Eduardo Pérez, junto a los niños Manuela Rodríguez, Zoe Pérez y Olivia Pérez. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/17/16092025-krispy-kreme-doughnuts---samil-mateo-dominici12-3af65a76.jpg Renata Piantini y Renato Rivas. (SAMIL MATEO)