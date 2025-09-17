"Postales del más acá", exposición compuesta por retratos de la esencia de la ciudad

El artista Adrián Díaz Núñez presenta su exposición "Postales del más acá". ( FUENTE EXTERNA )

Cada ciudad guarda sus propias historias, pero pocas veces se cuentan desde tan cerca, con la honestidad de quien ha crecido entre sus calles y aprendido a escuchar sus silencios.

Esa es la invitación de "Postales del más acá", la primera exposición individual del cineasta y artista visual dominicano Adrián Díaz Núñez, que se exhibe en el Centro Cultural de España, hasta el 26 de octubre, con una actividad especial de cierre el 18 de octubre.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/17/visitantes-a--la-exposicion-junto-al-artista-2-jpg-382bbf54.jpg Visitantes en la exposición "Postales del más acá". (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/17/visitantes-a--la-exposicion-junto-al-artista-a462737c.jpg "Postales del más acá" estará disponible hasta el 26 de octubre. (FUENTE EXTERNA)

En este debut expositivo Díaz Núñez reúne más de 50 fotografías y piezas audiovisuales que rescatan lo cotidiano y lo popular de la capital dominicana, no como simple telón de fondo, sino como esencia viva de una identidad compartida.

Estos son fragmentos mínimos, un gesto, una esquina, un rostro, un objeto en movimiento, que juntos construyen un retrato más amplio de la dominicanidad: vibrante, nostálgica y profundamente humana.

"'Postales del más acá' nace de lo que vi y viví en Santo Domingo durante mi infancia. Aquella ciudad que a principios de los 2000 nos vendían como el 'nuevayol chiquito'. Hay una nostalgia en esas imágenes que rescatan momentos fugaces, aparentemente pequeños, pero que narran lo que somos", explica el artista.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/17/postales-del-mas-aca-c7d42016.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/17/postales-del-mas-aca-2png-03fa0150.jpg

La exposición incorpora una instalación que muestra los restos de un vehículo emblemático de Santo Domingo, acompañada por fotografías que documentan su recorrido y desaparición. Este cierre visual subraya la idea de que el tiempo es limitado y que los momentos cotidianos, aunque breves, tienen un profundo significado.

En una época donde lo espectacular tiende a ocultar lo esencial, Adrián Díaz Núñez invita a mirar la vida desde la autenticidad y la cercanía.

"'Postales del más acá surge' como una exploración íntima del entorno; a través de gestos y escenas simples, colores y sonidos genuinos de la ciudad, rescatando la verdad cotidiana genuina lejos de cualquier artificio y celebra la identidad viva de Santo Domingo", concluye.

Sobre Adrián Díaz Núñez

Nacido en Santo Domingo en 1995, Adrián Díaz Núñez se formó como cineasta en la Escuela de Cine, Televisión y Fotografía (ECTF) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Su trayectoria incluye reconocidos proyectos audiovisuales nacionales e internacionales, desde videoclips hasta documentales y cortometrajes.

Entre sus logros destacan el galardón a Mejor Documental por "Media Luna" en el Festival Libélula Dorada (2018), el Premio del Jurado por "Marea" en el Dominican Film Festival New York (2024) y la serie web "Cuarentena", transmitida en la cadena española Betevé.

En 2019 participó en la residencia artística de cine "Castello Errante", en Italia, donde trabajó junto a creadores de toda Latinoamérica en un laboratorio intensivo de experimentación creativa audiovisual.