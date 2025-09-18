Asodircom estrena nueva directiva con estudio sobre corporate affairs

Jonathan Abreu, Arlina Peña, Onoris Metz, Alicia Puello, Pamela Rodríguez, Gloria Zacarías, Ivanna Read, María Luisa Asilis, Elena Crespo, Helena Sáenz y Esteban Martínez-Murga forman parte de la directiva de Asodircom. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación Profesional de Directores de Comunicación de República Dominicana (ASODIRCOM) anunció la conformación de su junta directiva 2025-2028, integrada por un equipo de profesionales destacados en comunicación corporativa, relaciones institucionales y gestión de reputación a nivel privado y público.

Esta renovación marca un impulso decisivo en la misión de la asociación para fortalecer el rol estratégico del dircom en el país, "en un momento clave para la comunicación estratégica".

"Asodircom asume el liderazgo para transformar el sector, conectando academia, empresas e instituciones con proyectos que generan impacto real y sostenible en República Dominicana", expresó Gloria Zacarías, presidenta de Asodircom y gerente de comunicaciones de EGE Haina.

"Este estudio es la prueba de cómo la colaboración eleva la profesión, impulsando la ética, la innovación y excelencia para enfrentar los retos del futuro", puntualizó Zacarías.

Impulsar una cultura de comunicación ética

La nueva junta directiva representa una diversidad de expertise y sectores, con el compromiso de impulsar una cultura de comunicación ética, que promueva confianza, sostenibilidad y gobernanza.

Junto a su presidenta, la directiva está integrada por Alicia Puello, como vicepresidenta en representación del Banco BHD; Adrián Cordero, vicepresidente internacional, profesor de la Universidad de Navarra; Pamela Rodríguez, de Banreservas, secretaria; y Onoris Metz, docente, como tesorera.

Asimismo, son vocales Amalia Vega, de Centro Cuesta Nacional (CCN); Arlina Peña, de DP World Dominicana; Esteban Martínez-Murga, de Banco Popular Dominicano; Elena Crespo, consultora; Helena Sáenz, de CEPM; Ivanna Read, de Asociación Popular de Ahorros y Préstamos (APAP); Jonathan Abreu, de Banco Central de la República Dominicana; y María Luisa Asilis, de Centro León.

Fundada en junio de 2016, Asodircom ha enfocado sus esfuerzos en la formación continua y el posicionamiento del Dircom como agente de cambio. Bajo esta gestión, la visión es convertirla en el referente de excelencia, fortaleciendo redes de colaboración, aprendizaje y vínculos con stakeholders.

"Corporate Affairs" en RD

Como primera iniciativa de impacto público, la nueva directiva de Asodircom participó activamente en el estudio "El estado de los corporate affairs en República Dominicana: mapa 2025".

Coordinado por la Escuela de Comunicación de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), bajo la dirección de la doctora Ana Bélgica Güichardo, ha contado con la colaboración de los profesores investigadores Rosario Medina Gómez y los doctores Adrián Cordero y Alejandro Álvarez Nobell.

El gremio profesional aportó acompañamiento y articulación estratégica, facilitando el vínculo entre la academia y el ecosistema profesional.

La presentación se realizará el jueves 18 de septiembre, a las 7:00 p. m., en el Edificio de Postgrado de la PUCMM, campus Santo Domingo.

Asodircom cuenta entre sus aliados con universidades, asociaciones profesionales y empresas, y mantiene, además, relaciones de colaboración con organizaciones internacionales como Dircom España y Corporate Excellence – Centre for Reputation Leadership.