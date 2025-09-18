Expo Emprende anuncia la celebración de su segunda edición

La plataforma de emprendimiento Expo Emprende EnPro presentó oficialmente su segunda edición, la cual llega entre novedades, alianzas institucionales y una agenda que se llevará a cabo los días 25 y 26 de octubre en el hotel Hispaniola de Santo Domingo.

El encuentro estuvo encabezado por la CEO y fundadora de Expo Emprende, Elizabeth Vargas (Ely Vargas), quien reafirmó el compromiso de la feria con la formación emprendedora, la expansión de marcas y la creación de espacios de conexión y crecimiento.

"Este año venimos renovados y con el firme propósito de abrir más oportunidades, más conexiones y más crecimiento para todos. Más de 87 marcas nos acompañarán y esperamos recibir alrededor de 1,000 personas cada día en el Hotel Hispaniola", afirmó Vargas, añadiendo que lo que viene es grande, con:

aprendizaje

innovación

experiencias

Una agenda más robusta e innovadora

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/18/whatsapp-image-2025-09-17-at-85804-pm-6da65a2c.jpeg Elizabeth Liriano, asistente general mientras era galardonada. (KEVIN RIVAS)

El productor y coordinador general del evento, Jorge Espinosa, destacó que Expo Emprende 2025 llega con una programación más diversa y enriquecida, que combina formación, experiencias y espacios de diálogo:

"Este año apostamos por crecer, innovar y trascender. Contaremos con paneles como Mujeres Pro, Líderes de la Comunidad y el Panel Cristiano Pro, que reflexionará sobre la fe como motor de los proyectos".

La agenda incluye conferencias magistrales con expertos nacionales e internacionales, foros académicos en alianza con la UASD, Promipyme y otras entidades, así como actividades familiares en la Zona Garden Food Truck y el espacio Salud & Bienestar. Además, se anunció el After Party oficial, pensado como un innovador espacio de networking y confraternidad.

También anunció que entre las grandes novedades está el Desafío Emprendedor, un reality show donde los participantes competirán en mentorías, procesos de exposición y desarrollo de marca. Los ganadores recibirán becas académicas y registros de propiedad intelectual como parte de los premios. La iniciativa fue anunciada por las emprendedoras Yeraldin Rivas y Sol Bautista.

Dijo que el evento cuenta con alianzas estratégicas que respaldan la feria, con la participación de universidades, ministerios, entidades financieras y empresas privadas comprometidas con el fomento del emprendimiento.

Entre los aliados destacados se encuentran la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI), la Facultad de Mercadeo de la UASD, la Asociación Dominicana de Mujeres Empresarias (ADME), Promipyme y figuras del sector privado como Hirbin Manzueta, fundador de Behind RD.

La pareja de fundadores, Elizabeth Vargas y Rogel Mercado, culminó el acto reconociendo a su equipo de trabajo y quienes les han aportado crecimiento a este proyecto, entre ellas: Emmy Núñez, directora de contenidos; Arlene Mateo, encargada de Marcas y Alianzas, Jorge Espinosa, productor y coordinador general, Elizabeth Liriano, asistente general y Fermina Sosa.