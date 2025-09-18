La marca Hisense y Tiendas Corripio lanzan al mercado su televisor más grande

La marca Hisense y Tiendas Corripio introdujeron al mercado dominicano el 116UX RGB-MiniLED, el televisor más grande y avanzado del país, con 119 pulgadas.

Este modelo se encuentra disponible exclusivamente en Tiendas Corripio, en cuyas instalaciones de la avenida John F. Kennedy, donde ejecutivos de dieron a conocer los detalles de este electroméstico Premiun, de la marca oficial, por tercer año consecutivo, de la FIFA 2026.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Melissa Mota, gerente de Mercadeo, quien resaltó, resaltando la sociedad estratégica que mantienen ambas firmas desde 2022.

Luego, Emmett Quintero, Country Manager de Hisense República Dominicana, destacó que modelo no solo es el más grande del mercado, sino que también es el primero en introducir la tecnología RGB-MiniLED, que revolucionala experiencia visual en tres aspectos fundamentales:

? Colores más precisos y realistas, gracias a la retroiluminación RGB.

? Contrastes superiores, con más de 3,500 zonas de atenuación local que revelan cada detalle.

? Un brillo capaz de transformar cualquier espacio en una verdadera sala de cine.

"Con este lanzamiento, reafirmamos nuestra alianza estratégica con Corripio y

nuestro compromiso de traer lo último en innovación al consumidor dominicano, posicionando al país como escenario de las tendencias globales en entretenimiento

premium", añadió.

Una gama innovadora

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/19/img-20250918-wa0319-be7eb091.jpg Es un televisor de 119 pulgaras. (SAMIL MATEO)

Durante el evento, también se presentaron innovaciones como la nueva línea Canvas TV de 55" y 65" (55S7N y 65S7N), diseñada para integrar arte y entretenimiento en el hogar, y los modelos MiniLED (100U8K, 75U7QG, 85U7QG, entre otros), que amplían el portafolio premium de Hisense en el país.

"Con el 116UX traemos a República Dominicana la revolución visual que redefine el futuro del entretenimiento en el hogar. Ser pioneros en esta tecnología y ofrecerla de forma exclusiva en Tiendas Corripio nos consolida como líderes en innovación y experiencia para el consumidor dominicano", destacó Emmett Quintero.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/19/img-20250918-wa0308-9476f245.jpg José Luis Corripio Martínez, Melissa Mota, John Hang y Emmett Quintero. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/19/img-20250918-wa0308-2bae8daa.jpg (SAMIL MATEO)