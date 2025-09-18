Ministerio de la Juventud celebra encuentro de ganadores del Premio Nacional de la Juventud

El Ministerio de la Juventud celebró el primer Encuentro Nacional de Jóvenes Ganadores del Premio Nacional de la Juventud, bajo el lema "28 años de historia: legado que inspira".

La jornada reunió a más de 200 jóvenes que han sido reconocidos en distintas categorías desde la creación del galardón en 1997 hasta la edición del año 2025, consolidándose como un espacio de reflexión, inspiración y reencuentro entre generaciones de líderes que han transformado positivamente la sociedad dominicana.

El evento se llevó a cabo en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), con la participación de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien tuvo a su cargo la Conferencia Magistral, y con un panel central en el que intervinieron destacados ganadores del premio en ediciones pasadas:

Durante el encuentro, el ministro de la Juventud, Carlos Valdez, destacó que: "Cada ganador de este premio nos ha mostrado que la grandeza está en reconocer quiénes somos, de dónde venimos y cómo podemos usar nuestra historia para transformar la vida de otros".

Por su parte, la vicepresidenta de la República expresó que los ganadores del Premio Nacional de la Juventud son testimonio de lo mejor de nuestro país: "jóvenes comprometidos, talentosos y con vocación de servicio. Ustedes son la prueba de que con esfuerzo, valores y determinación se puede construir una mejor República Dominicana".

Justicia y liderazgo

Asimismo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, compartió una conferencia titulada "El Premio Nacional de la Juventud como punto de partida", en la que resaltó cómo este reconocimiento marcó su trayectoria en la justicia y motivó a los jóvenes presentes a ver en él un impulso para transformar la sociedad.

En tanto que, el ministro de Turismo, David Collado, reflexionó sobre "El valor del PNJ en el liderazgo juvenil", destacando la importancia del Ministerio de la Juventud como garante de políticas públicas que trascienden el galardón y generan oportunidades reales para toda una generación.