Francia condecora con la Legión de Honor a la embajadora Rosa Hernández de Grullón

La medalla a la diplomática Rosa Hernández de Grullón fue impuesta por Sonia Barbry, embajadora de Francia en la República Dominicana. ( KEVIN RIVAS/ DIARIO LIBRE )

La diplomática dominicana Rosa Margarita Hernández de Grullón, embajadora de la República Dominicana ante el Reino Unido e Irlanda del Norte, fue condecorada con la medalla de Comendador de la Orden Nacional de la Legión de Honor, la más alta distinción que otorga la República Francesa a personalidades extranjeras que han realizado aportes significativos a la promoción de los valores franceses y al fortalecimiento de las relaciones entre sus países y Francia.

Aportes a la nación

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/19/1809225-embajadora-de-francia-condecora-a-rd---kevin-rivas10-25b3157d.jpg La embajadora Sonia Barbry le impone la medalla de condecoración a Rosa Hernández de Grullón. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/19/1809225-embajadora-de-francia-condecora-a-rd---kevin-rivas12-9bb4416e.jpg La embajadora Sonia Barbry se refiere a los aportes de Hernández de Grullón. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/19/1809225-embajadora-de-francia-condecora-a-rd---kevin-rivas14-751479bc.jpg La embajadora Rosa Hernández de Grullón fue sorprendida con un mensaje del expresidente de Francia, François Hollande. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/19/1809225-embajadora-de-francia-condecora-a-rd---kevin-rivas11-12786da1.jpg Momento en que la embajadora de Francia, Sonia Barbry, condecora a la embajadora Rosa Hernández de Grullón. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/19/1809225-embajadora-de-francia-condecora-a-rd---kevin-rivas13-3311e064.jpg

En un emotivo acto realizado en la Residencia de Francia en Santo Domingo, en presencia de altos diplomáticos, así como personalidades políticas y los miembros de la familia Grullón, la embajadora de Francia ante la República Dominicana, Sonia Barbry, le impuso la medalla de condecoración en nombre del presidente francés Emmanuel Macron.

Al motivar el reconocimiento, Barbry elogió la calidez humana, compromiso y trayectoria institucional de la embajadora Rosa Hernández de Grullón, jugando un papel clave "en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Francia y Dominicana".

"Rosa, has dejado una huella alegre, vibrante y profunda en los corazones de los franceses, ejerciendo la diplomacia con pasión viva y vitalidad comunicativa. Durante más de 15 años, has sido el rostro radiante de Dominicana en Francia, has puesto todos los recursos de tu experiencia, competencia, cultura y encantadora personalidad al servicio de esta misión", fueron parte de las palabras de cercanía y afecto de la embajadora francesa.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/19/1809225-embajadora-de-francia-condecora-a-rd---kevin-rivas11-c42eb290.jpg El emotivo acto se realizó en la Residencia de Francia en Santo Domingo. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

La diplomática mencionó entre los logros de Rosa el levantamiento de una placa conmemorativa en memoria de la Hermanas Mirabal, en París. También ponderó el aporte de la embajadora en el fomento de la inversión de las empresas francesas en República Dominicana, siendo hoy la nación europea el séptimo inversionista en el país.

Agradecimiento y honor

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/19/1809225-embajadora-de-francia-condecora-a-rd---kevin-rivas18-3cebcd24.jpg Manuel A. Grullón, Rosa Hernández de Grullón y Melba Segura de Grullón. (KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/19/1809225-embajadora-de-francia-condecora-a-rd---kevin-rivas17-8f0391a1.jpg La familia Grullón, propietaria del Banco Popular Dominicano, estuvo presente en el reconocimiento. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/19/1809225-embajadora-de-francia-condecora-a-rd---kevin-rivas15-eb288b77.jpg Rosa Hernández de Grullón se dirige a los presentes. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

Asimismo, Hernández de Grullón fue sorprendida con unas palabras en video del expresidente de Francia, François Hollande.

Luego del reconocimiento, agradeció con lágrimas de emoción. "Recibo esta distinción con humildad y con la firme convicción de que el servicio diplomático es un compromiso que trasciende a las personas y se convierte en una causa común, la de servir a nuestro país, fomentar el entendimiento y trabajar por un mundo más solidario y justo", expresó la embajadora.

Saludó, además, la presencia de Jean-Pierre Bel, expresidente del Senado de Francia, quien sostuvo primero la condecoración; al expresidente Leonel Fernández, en cuyo gobierno se inició en la diplomacia, y le extendió su agradecimiento al presidente Luis Abinader, por la confianza depositada en ella.

A Rosa Hernández de Grullón le acompañó su esposo, Manuel A. Grullón, presidente del Consejo de Administración del Grupo Popular; su hijo, Manuel Grullón Hernández, vicepresidente del Consejo Administrativo del Banco Popular Dominicano; Melba Segura de Grullón, presidenta de la Fundación Sur Futuro, entre otros miembros de la familia.

En más de 15 años de misión diplomática, Rosa Hernández de Grullón se ha desempeñado como representante permanente de la República Dominicana ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con sede en París, y luego al frente de delegación dominicana en el país galo, entre los años 2010 y 2025. La embajadora dominicana impulsó la promoción del arte y la cultura dominicanos, la cooperación internacional y las causas sociales.

En la esfera cultural y educativa, desplegó una vigorosa diplomacia pública que difundió la riqueza artística y culinaria dominicanas, al tiempo que fomentó intercambios académicos e iniciativas innovadoras, como la creación de una biblioteca dominicana en París.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/19/1809225-embajadora-de-francia-condecora-a-rd---kevin-rivas7-2bcc839b.jpg El expresidente Leonel Fernández asistió al acto. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/19/1809225-embajadora-de-francia-condecora-a-rd---kevin-rivas3-834cf589.jpg Carol van der Walt, embajadora del Reino Unido en República Dominicana y su esposo, Paul van der Walt. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/19/1809225-embajadora-de-francia-condecora-a-rd---kevin-rivas2-dddf6803.jpg Eugene Rault Grullón y Lía Castillo. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/19/1809225-embajadora-de-francia-condecora-a-rd---kevin-rivas6-2de49837.jpg Carl Poirier, Sanae Fukuma y Bertrand Camacho. (DARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

La Legión de Honor, símbolo del mérito y la excelencia

La Orden Nacional de la Legión de Honor (L´Ordre national de la Légion d´honneur) es la distinción más elevada de Francia. Fue creada en 1802 por Napoleón Bonaparte como una forma de reconocer méritos extraordinarios, tanto en el ámbito civil como militar, a personas que hayan servido a Francia o a los valores que esta nación representa. Se ha otorgado tanto a ciudadanos franceses como a extranjeros.

La estructura de esta orden comprende cinco grados jerárquicos, empezando por Caballero (Chevalier), Oficial (Officier), Comendador (Commandeur), Gran Oficial (Grand Officier) y Gran Cruz (Grand´Croix). Cada uno representa un nivel de reconocimiento ascendente por servicios excepcionales.