La Cátedra de Sostenibilidad "Alejandro E. Grullón E." entrega 5ta cohorte de su maestría

Profesionales graduados de la Cátedra "Alejandro E. Grullón E." ( FUENTE EXTERNA )

La Cátedra de Sostenibilidad "Alejandro E. Grullón E.", fruto de la alianza entre la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y la Fundación Popular, entregó a la sociedad la quinta cohorte formativa de su Maestría en Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad

Con esta entrega eleva a 88 la cifra de egresados de este programa académico con doble titulación que comenzó en 2015.

En esta quinta cohorte un total de 17 estudiantes presentaron sus trabajos de investigación final y defendieron con éxito sus tesinas. La matrícula incluyó profesionales de diferentes organizaciones, con perfiles vinculados a la gestión empresarial, el desarrollo sostenible y la responsabilidad social corporativa.

La graduación de la Maestría en Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad tuvo lugar durante la ceremonia de graduación de la PUCMM, la número 78 del campus Santo Domingo, en la que se titularon 1,326 nuevos graduados.

Profesionales con doble titulación

La Maestría en Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad, que cuenta con una doble titulación otorgada por la PUCMM y la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), España, fue la primera de su tipo en establecerse en la República Dominicana.

Esta ha contribuido al fortalecimiento de capacidades profesionales en este campo, convirtiéndose en un pilar importante para profesionalizar la gestión sostenible en empresas e instituciones del país.

Estos estudios especializados tienen una duración de 18 meses, con un total de 42 créditos, y están dirigidos a profesionales de las ciencias económicas, sociales, empresariales, ingenierías y administración pública, así como a personas con experiencia en sostenibilidad corporativa.

En total, a lo largo de la maestría los estudiantes reciben conocimientos de parte de 10 catedráticos y profesores de la UPV y de otros cinco de la PUCMM.

Abierta la sexta cohorte

Esta maestría cumple su décimo aniversario y ya ha abierto la convocatoria para su sexta cohorte. Los interesados pueden acceder a más información a través del sitio web oficial.

Su propósito es capacitar a profesionales para que apliquen políticas y estrategias que generen un impacto social y ambiental significativo en todos los niveles de sus organizaciones.

Aquí se les enseña a implementar herramientas de gestión y medición que fortalezcan la sostenibilidad como un elemento transversal para lograr el buen rumbo de las empresas e instituciones y que estas contribuyan a una sociedad más justa y sostenible.

Espacio académico sobre desarrollo sostenible

Además de con la maestría, la Cátedra de Sostenibilidad "Alejandro E. Grullón E." promueve un espacio académico con encuentros, talleres, cursos especializados, diplomados y otras actividades formativas en temas clave de sostenibilidad y responsabilidad social.

El objetivo es estimular el diálogo entre el sector privado, el sector público, la academia y la sociedad civil para potenciar la investigación y la transmisión de conocimientos en materia de desarrollo sostenible.

Al mismo tiempo, la cátedra es un reconocimiento a la trayectoria profesional y humana del fundador del Banco Popular Dominicano y del Grupo Popular, el señor Alejandro E. Grullón E., y de su legado a la nación dominicana como ciudadano ejemplar comprometido con los valores e intereses más altos de la dominicanidad.