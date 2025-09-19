El Grupo Mirgor celebra la 5ta edición del Samsung Sales Event

Cristian Alfau, representante de Samsung en RD; Daniel Lee, representante de Samsung en RD; Nicolás Scagnetti, representante de Mirgor en RD y Juan frías jefe comercial de Mirgor para RD. ( FUENTE EXTERNA )

Grupo Mirgor, distribuidor oficial de Samsung en el país y en Centroamérica, realizó la 5ta edición del Samsung Sales Event, un encuentro que reunió a los principales clientes y socios estratégicos de la compañía en la región.

La cita fue en el Este de República Dominicana, escenario de nuevo hito para la división de Electrónica de Consumo, al extender por primera vez este tipo de roadshows hacia la zona Este de República Dominicana.

Con ello, Mirgor y Samsung reafirman su compromiso de estar más cerca de sus clientes y fortalecer la relación con aliados estratégicos en nuevas regiones del país.

Durante la jornada, los asistentes conocieron las más recientes propuestas de Samsung en electrodomésticos, televisores, sistemas de audio y monitores, además de recorrer una exhibición con más de 30 innovaciones para el hogar y el entretenimiento.

Mirada hacia el Black Friday

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/19/img-20250917-wa0005-5c13af2b.jpg parte de la colección Samsung exhibida. (FUENTE EXTERNA)

El evento incluyó también ofertas y promociones exclusivas preparatorias para el Black Friday, junto con sorteos y dinámicas interactivas que hicieron de la experiencia una celebración cercana y memorable. La celebración culminó con un elegante Cocktail Hour que promovió la integración y el networking con los principales clientes y potenciales.

Con más de 40 años de trayectoria, Grupo Mirgor se ha consolidado como socio estratégico de Samsung en Argentina, que luego se extendió a distintos países como República Dominicana, Panamá, Ecuador, entre otros.

La compañía lidera la distribución y comercialización del portafolio completo de productos de la marca, ofreciendo un modelo de gestión integral que abarca venta mayorista, operación de E-commerce y gestión de tiendas físicas, logística y comercio exterior, así como marketing y trade marketing.

Con esta iniciativa, reafirma su compromiso de ampliar la cobertura de la marca y acercar la innovación tecnológica a más clientes y zonas estratégicas del país, consolidando además su visión de seguir llevando la experiencia Samsung a más consumidores en todo el territorio nacional.