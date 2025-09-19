Headrick Rizik Álvarez & Fernández celebra su 40 aniversario

Socios de la firma de abogados Headrick Rizik Álvarez & Fernández. ( FUENTE EXTERNA )

La firma de abogados Headrick Rizik Álvarez & Fernández celebró su 40 aniversario, consolidando cuatro décadas de liderazgo, innovación y compromiso con el desarrollo empresarial, social y jurídico del país.

Desde su fundación en 1985, nacida bajo la inspiración de William C. Hedrick, jurista estadounidense y mentor de sus primeros socios dominicanos, la firma ha tenido la visión de ejercer el derecho con excelencia, proyección internacional y compromiso ético.

Lo que comenzó como un pequeño grupo de abogados y una secretaria, se transformó en una de las firmas más reconocidas de la región, acompañando los grandes proyectos de desarrollo de la República Dominicana y siendo referente en la modernización del marco legal e institucional del país.

Durante este tiempo, Headrick ha sido parte de importantes procesos de transformación: desde la reforma del Poder Judicial, del sector eléctrico y del ordenamiento del mercado, hasta el impulso a las leyes de sociedades comerciales.

Su práctica integral ha abarcado sectores estratégicos como energía, turismo, banca y finanzas, telecomunicaciones, zonas francas, inversión extranjera, propiedad intelectual y litigios complejos, siempre con una visión innovadora y compromiso ciudadano.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/19/firma-2-1cae5678.jpg Eduardo Marrero, Victor Virgilio Méndez, Luis Molina Achécar y Fausto Pimentel. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/19/firma-3-5f7e4184.jpg Milton Ray Guevara y Marisol Vicens. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/19/firma-4-8ba99ef0.jpg Jaime Senior Fernández y Manuel A. Grullón. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/19/firma-5-023016b8.jpg Ligia Bonetti Du-Breil, José Miguel Bonetti Guerra, Cinthia Bera, Elena Viyella de Paliza y Roberto Bonetti Guerra. (FUENTE EXTERNA)

Las palabras de bienvenida del acto conmemorativo estuvieron a cargo de Mary Fernández Rodríguez, socia fundadora, quien expresó:

"Este aniversario no solo honra nuestro pasado, sino que nos convoca a mirar al futuro con renovado entusiasmo, confiando en el talento de las nuevas generaciones que continuarán con el sello de excelencia, compromiso ético, servicio al cliente, respuesta oportuna y responsabilidad social que nos define".

"Hace 40 años, tres jóvenes abogados y un abogado ya experimentado decidimos lanzarnos a la aventura de crear una firma legal. Sin renombre individual y en un mercado dominado por importantes bufetes familiares, iniciamos con entusiasmo en la planta baja de la casa de mis padres, con cuatro abogados y una secretaria".

"Jamás hubiera imaginado que hoy, cuatro décadas después, Headrick Rizik Álvarez & Fernández celebraría este recorrido de excelencia. Nos llena de orgullo contar con clientes que nos acompañan desde 1985 y que hoy siguen confiando en nosotros", continuó.

"Agradecemos a quienes marcaron nuestra historia, desde William Cecil Headrick, nuestro pater familias, hasta los socios y colegas que nos inspiran con su legado. Hoy somos 14 socios, junto a un equipo de 48 abogados y 45 colaboradores, comprometidos no solo con nuestros clientes, sino también con la sociedad, a través de un sólido trabajo pro bono y participación activa en organizaciones civiles, tanto empresariales como sociales".

Más

El acto se llevó a cabo en el Hotel Marriott Piantini, Santo Domingo, con la presencia de clientes, aliados estratégicos, representantes del sector empresarial y destacados juristas. La velada fue un espacio para celebrar no solo los logros alcanzados, sino también la confianza depositada por generaciones de clientes que han acompañado el crecimiento de la firma.

Te puede interesar Headrick Rizik Alvarez & Fernández recibe premio