Macarfi RD celebra cena con los chefs María Marte y Cristóbal Martos

La cena Macarfi RD contó con la participación de los chefs María Marte y Cristóbal Martos. ( FUENTE EXTERNA )

Macarfi República Dominicana celebró una experiencia gastronómica a cuatro manos en el restaurante La Cassina, con la participación de los reconocidos chefs María Marte, galardonada con dos estrellas Michelin en Madrid, y Cristóbal Martos, catalán con más de 30 años de trayectoria en el país.

A ellos se unió el chef ejecutivo de La Cassina, Nelson de los Santos, completando un equipo de lujo en la cocina.

La velada formó parte de una nueva serie de eventos creados por Macarfi República Dominicana para resaltar a los restaurantes que ocuparon la posición Top 1 en la Guía Macarfi 2025.

Las próximas cenas se celebrarán en SBG Punta Cana y en Saga Restaurant & Cigar Club, en Santiago de los Caballeros.

Los invitados disfrutaron de un menú de ocho tiempos, en el que se puso de manifiesto el talento, la creatividad y la pasión de los chefs protagonistas.

El maridaje, a cargo de El Catador, elevó la experiencia gastronómica con etiquetas de prestigio, entre ellas el elegante Casanova di Neri Brunello, logrando una armonía perfecta entre cada plato y los vinos seleccionados.

Fue una noche de estrellas, donde el talento, la tradición y la excelencia se unieron para celebrar lo mejor de la alta gastronomía dominicana.

