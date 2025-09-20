República Dominicana celebrará la XVI Regata Hispanidad

La Regata Hispanidad celebrará su 16.ª edición del 11 al 12 de octubre en la Bahía de Andrés, Boca Chica. ( FUENTE EXTERNA )

La Regata Hispanidad, el evento de vela crucero más grande e importante de la República Dominicana, celebrará su 16.ª edición del 11 al 12 de octubre en la Bahía de Andrés, Boca Chica, con sede deportiva en el Club Náutico de Santo Domingo (CNSD), y su ceremonia de premiación el miércoles 15 de octubre en el Hotel Dominican Fiesta.

La cita forma parte del programa conmemorativo de la Hispanidad de la Embajada de España en la República Dominicana e integra el circuito de regatas de la Asociación de Veleros de Competencia Oceánica (Advelco), y cuenta el aval de la Federación Dominicana de Vela (FDV) bajo la producción de WT Events.

La regata se realiza como parte de los actos por el 533 aniversario del encuentro de dos culturas y celebra la presencia, el compromiso y los profundos vínculos que unen a España y la República Dominicana.

Con más de 20 veleros en línea de salida y cientos de tripulantes participantes de la isla, de España, Puerto Rico y otros países invitados, la Regata Hispanidad consolida un formato que combina competición de alto nivel, cultura marinera y un ambiente familiar y festivo.

El programa deportivo contempla recorridos barlovento–sotavento por la Bahía de Andrés. El Race Village del CNSD estará activo durante todo el fin de semana con servicios a regatistas, actividades para toda la familia, música y degustaciones.

El domingo 12, la flota realizará un desfile costero por La Caleta, una oportunidad para que el público disfrute del espectáculo náutico desde distintos puntos de la costa.

Todo el dispositivo de seguridad se coordina con la Armada de la República Dominicana, y la organización implementará buenas prácticas ambientales (gestión de residuos, briefings de sensibilización y protección de fauna).

Las categorías se distribuirán por hándicap, tamaño y desplazamiento de las embarcaciones: División "A" Racing (PHRF 0–100), División "B" Cruising (PHRF 101–200), División "C" Cruising (PHRF 201 en adelante) y División Catamaranes.

Los tres primeros lugares de cada clase recibirán trofeos oficiales, además del Premio al Espíritu Deportivo y obsequios de patrocinadores. El Comité de Regatas publicará los documentos oficiales (NOR/SI) y la información técnica para garantizar un estándar organizativo acorde con el crecimiento del velerismo nacional.

En la rueda de prensa celebrada en Hyatt Centric Santo Domingo, Ricardo González Peña, consejero de la Embajada de España en RD en representación de la Embajadora Lorea Arribalzaga, ofreció un mensaje a la comunidad náutica:

"Esta regata es un puente deportivo y cultural en el marco de la Hispanidad, uniendo tradición marinera y espíritu competitivo".

Por su parte, Joe Montás, presidente de Advelco, subrayó el impacto técnico y formativo del evento:

"Como parte de Advelco, impulsamos un estándar técnico y organizativo que hace crecer la vela dominicana año tras año".

Ricardo Rubio, Vice-Comodoro del CNSD expresó que las puertas del club estarán siempre abiertas para celebrar cada año nuestra hispanidad y ofrecer a socios veleristas, una excelente hospitalidad.

Agenda

La agenda comprende registro e inauguración protocolar, dos jornadas de regatas (sábado 11 y domingo 12), activaciones en el Race Village y la premiación el 15 de octubre en el Hotel Dominican Fiesta. La organización invita a clubes, armadores y tripulaciones a formalizar su participación y a la comunidad a vivir de cerca la experiencia náutica más relevante del calendario.

Te puede interesar Celebrarán la Regata de la Hispanidad 2023 en octubre