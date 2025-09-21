×
Anuncian experiencia inmersiva "El Alzheimer por fuera y por dentro"

La experiencia se enmarca en el Mes de Concientización sobre el Alzheimer

    Expandir imagen
    Anuncian experiencia inmersiva El Alzheimer por fuera y por dentro
    Dra. Marcia Castillo, neurologa y gestora del proyecto CognitivaRD (FUENTE EXTERNA)

    Con el objetivo de fomentar una empatía genuina, sensibilizar sobre la realidad del paciente y su entorno, y generar propuestas para una sociedad más inclusiva y consciente del envejecimiento, se llevará a cabo la propuesta titulada "El Alzheimer por fuera y por dentro".

    La experiencia se enmarca en el Mes de Concientización sobre el Alzheimer y consistirá en una combinación de cine y experiencia inmersiva diseñada para que los participantes experimenten, de manera simbólica y emocional, cómo es vivir con demencia.

    El evento está dirigida a médicos de las áreas de neurociencias, geriatría, medicina familiar, salud mental y otras especialidades afines; así como al público en general.

    La Dra. Marcia Castillo, directora médica y gestora del proyecto CognitivaRD, explicó: "Esta será una actividad pionera en nuestro país. No solo busca concientizar, sino también provocar un cambio profundo en la forma en que  se percibe al adulto mayor y las condiciones neurodegenerativas como el Alzheimer."

    Se espera la participación de profesionales del sector salud incluyendo aquellos que aún  están en formación  en diversas áreas buscando una mirada más humana, real y transformadora de las demencias, patología que afecta más de 55 millones de personas a nivel mundial.

    Lugar y hora

    El evento se realizará  el martes 23 de septiembre con el respaldo de Galenicum y CognitivaRD.

    • Hora: 6:30 de la tarde
    • Lugar: Salón Lina del hotel Barceló
