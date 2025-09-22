Barceló Bávaro Grand Resort anuncia la 10.ª edición de la Culinary Week

Chefs de los hoteles Barceló Bávaro Grand Resort, Occidental Caribe y Occidental Punta Cana. ( FUENTE EXTERNA )

Del 12 al 19 de octubre, el complejo Barceló Bávaro Grand Resort abrirá sus puertas a la décima edición de su reconocida Culinary Week, su tradicional semana gastronómica.

Durante siete días, los asistentes podrán disfrutar de un recorrido culinario por la cocina italiana, española, mexicana, internacional y caribeña, a través de un programa que reunirá a nueve prestigiosos chefs nacionales e internacionales.

Cada uno aportará su estilo y creatividad en cenas temáticas que prometen experiencias únicas para los amantes de la buena mesa.

Entre los invitados de este año destaca el chef Alejandro Abreu, del restaurante El Mesón de la Cava, y los chefs Oscar Orbe y Claudia Fabián, del restaurante Ándale, quienes debutarán en esta edición.

También participarán el chef Francis Pena, del restaurante El Gallego y Casa Gazcue; Liberato De Simone, de Dolce Italia, y José Lombardero, del restaurante Espacio Sukaldeko. Asimismo, se sumará el chef Gabriel Occelli, de SBG Punta Cana.

También participarán los chefs de los hoteles Barceló Bávaro Grand Resort, Occidental Caribe y Occidental Punta Cana: Hilario Martínez, Roberto de la Cruz, Ondry Reyes y Wilson Perdono.

El evento dará inicio el domingo 12 de octubre con un cóctel inaugural que reunirá a personalidades del mundo gastronómico y del sector turístico.

La Culinary Week 2025 está dirigida tanto a huéspedes como al público local que busca vivir una experiencia gourmet. El resort ofrecerá paquetes especiales de hospedaje para quienes deseen combinar descanso con alta cocina, mientras que los clientes de la categoría Premium Level disfrutarán del programa de manera exclusiva.

