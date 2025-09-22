Celebran quinta edición de la cena benéfica "A Taste of Hope"

Santiago García, Jatnna Tavárez, René Grullón, Anyoli Sanabria, Susana Villanueva y Felipe Pagés participaron en la cena "A Taste of Hope". ( FUENTE EXTERNA )

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia llevó a cabo la quinta edición de la cena benéfica A Taste of Hope, realizada los días 16 y 17 de septiembre en el Hotel El Embajador, A Royal Hideaway.

A Taste of Hope es una gala culinaria que transforma cada plato en un acto de solidaridad, recaudando fondos para brindar esperanza y oportunidades a la infancia dominicana.

"Queremos agradecer profundamente a todos los patrocinadores y asistentes de A Taste of Hope 2025. Su apoyo permite que Unicef continúe implementando programas que aseguran a cada niño y niña un presente más justo y un futuro lleno de oportunidades", dijo Anyoli Sanabria, representante interina del organismo internacional en el país.

A su vez, expresó: "reconocemos el valioso respaldo de nuestros donantes en sus distintas categorías: en la categoría Oro, Banco BHD, Pagés BBDO, Grupo Humano, Ferretería Éxito, Secrets Tide Punta Cana, Banco Popular Dominicano y Domicem; en la categoría Plata, Abonos Dominicanos, Hageco y Fundación LAM; y en la categoría Bronce, Grupo SID, Induban y Manuel Arsenio Ureña. Su compromiso ha sido clave para el éxito de este evento".

Los fondos recaudados serán destinados íntegramente a los programas de Unicef en República Dominicana. Estos recursos contribuirán a combatir la desnutrición aguda infantil, reducir la mortalidad materna y neonatal, mejorar la calidad educativa, proteger a los niños, niñas y adolescentes de todo tipo de violencia, y prevenir uniones tempranas y embarazo adolescente.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/22/a-taste-of-hope-2-cebde91d.jpg Carlos Díaz, Maricarmen Ramos, Mari de Ramos, Román Ramos, Mercedes Ramos y Juan Sonoma. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/22/cena-1-9d334c49.jpg Carmen Sahad de Peña y Álvaro Peña. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/22/cena-2-db8f7844.jpg María Clara de Mejía y Andrés Mejía. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/22/cena-3-9073ceab.jpg Satira de Zapata y José Zapata. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/22/cena-4-d1b7ee98.jpg Mariel López y Gary Piña. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/22/cena-5-ca1b29f5.jpg Francisco García, Ruth Méndez, Ana Isabel de Ramírez y Francisco Ramírez. (FUENTE EXTERNA)

Experiencia culinaria

El evento gastronómico fue conducido por los reconocidos chefs Carmen Angel, fundadora de Carmen Restaurante (Latin America´s 50 Best Restaurants), y Saverio Stassi, chef ejecutivo de Ajualä República Dominicana (50 Best Discovery), quienes deleitaron a los asistentes con una propuesta culinaria de alta cocina, resaltando ingredientes locales y técnicas innovadoras.

Los anfitriones del evento fueron los miembros del Consejo Asesor Empresarial de Unicef, incluyendo a Álvaro Peña, Mercedes Ramos, René Grullón, Josefina Navarro, Felipe Pagés, José Luis Ventura, Susana Villanueva, Eduardo Cruz y Jatnna Tavárez, Embajadora de Buena Voluntad de Unicef.

Como parte de la iniciativa, se efectuó una subasta benéfica con artículos exclusivos que combinan arte, diseño y cultura dominicana. Entre las piezas destacan dos joyas de la colección Infinito de la diseñadora Mónica Varela; dos Meninas Caribeñas de la artista Taína Almodóvar, donadas por el Consorcio Energético Punta Cana – Macao (CEPM).

Así como una obra del reconocido artista Fernando Varela; un set de vajilla artesanal de Manos Dominicanas; y dos impactantes fotografías de paisajes naturales de Javier Gautier.

Durante la velada, Sanabria resaltó los logros alcanzados gracias a contribuciones como las de esta cena:

Mejora de la comprensión lectora de 17 % a 50 %.

Reducción de la mortalidad neonatal en 20 %.

Evaluación de más de 118,000 niños menores de cinco años, logrando que el 84 % alcanzara sus hitos de desarrollo.

Disminución de la tasa de embarazo adolescente de 19.03 % a 16.74 %.

"Estos resultados muestran que cuando el sector público, privado y la sociedad civil trabajan juntos, los avances se multiplican. Las alianzas con el sector privado son esenciales para mantener lo logrado y generar cambios duraderos en la vida de la niñez dominicana. Invertir en la infancia fortalece tanto a las empresas como al desarrollo de la sociedad, generando beneficios sostenibles para todos", agregó la representante interina.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/22/cena-6-82afb998.jpg El arte de la cocina llevado a su máxima expresión, Chefs Saverio Stassi y Carmen Angel. (FUENTE EXTERNA)

Un banquete de solidaridad por la infancia

La cena benéfica unió la gastronomía de excelencia con la solidaridad, ofreciendo a los asistentes una experiencia culinaria única mientras contribuían a mejorar la vida de la infancia dominicana.

Cada plato y cada aporte reflejaron el compromiso de chefs, patrocinadores y líderes empresariales con la protección, educación y bienestar de los niños y niñas del país.

Los artistas detrás de cada plato

Carmen Angel, chef colombiana de origen húngaro, es reconocida por integrar la cultura culinaria colombiana con técnicas contemporáneas y proyectos de investigación como BioLab y TierrAlma, que conectan a pequeños productores con cocineros conscientes. En 2021, Carmen Restaurante Medellín ingresó a Latin America´s 50 Best Restaurants y en 2025 a Discovery 50 Best.

Saverio Stassi, chef italiano adoptado por República Dominicana, ha destacado por su defensa del producto local y creatividad culinaria. Es chef ejecutivo de Ajualä, TIME y Le Petit Coin, y ha recibido reconocimientos como el World´s Best Wine Lists Awards 2024 para Ajualä y el galardón de la Academia Dominicana de Gastronomía en 2023.

