Jack Daniel´s y McLaren anuncian concurso en conjunto

La pasión por la velocidad y la tradición se unen una vez más con la alianza Jack Daniel´s x McLaren, que celebra su tercer año consecutivo con una propuesta única para los fanáticos dominicanos:

Se trata de un concurso que llevará a un ganador, junto a un acompañante, a vivir el Gran Premio de Brasil en Interlagos el próximo 9 de noviembre.

La histórica destilería estadounidense y la escudería británica McLaren mantienen una colaboración que combina el mundo del whiskey con la adrenalina de la Fórmula 1.

Este 2025, la alianza se refuerza con el lanzamiento en República Dominicana de la tercera edición limitada de la botella Jack Daniel´s McLaren , disponible a nivel nacional en Supermercados Nacional, Jumbo, CCN y liquor stores seleccionados .

"Esta alianza refleja la perfecta armonía entre Jack Daniel's y McLaren, que comparten un ADN de autenticidad y de superar los límites", afirmó Alejandra Valverde, gerente de marca de Manuel González Cuesta.

Cómo participar

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/22/2023-sao-paulo-grand-prix-interlagos-main-straight-1-1024x684-a09035e6.jpg Un ganador y un acompañante disfrutarán de la gran experiencia. (FUENTE EXTERNA)

Los interesados deberán:

Comprar la botella de edición limitada McLaren x Jack Daniel´s.

Escanear el código QR impreso en la botella.

Registrar su factura en la plataforma oficial.

Quienes adquieran, además, una botella de Jack Honey, Apple o Fire, recibirán oportunidades adicionales para aumentar sus probabilidades de ganar. El concurso estará abierto del 25 de agosto al 15 de octubre de 2025.

McLaren rumbo a São Paulo

Mientras tanto, McLaren se prepara para llegar a Interlagos con altas expectativas tras una temporada en crecimiento. Sus pilotos, Lando Norris y Oscar Piastri, buscarán aprovechar las exigencias del circuito brasileño para sumar puntos clave antes del cierre del campeonato.

La carrera en São Paulo es una de las más esperadas por los fanáticos de la Fórmula 1, y este año, gracias a Jack Daniel´s y McLaren, un dominicano podrá vivirla en primera fila, con bandera en mano.