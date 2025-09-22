Mini revive el legado John Cooper Works con una experiencia inmersiva en pista

El Mini John Cooper Works (JCW) volvió a tomar protagonismo en República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

Con más potencia, más actitud y el mismo espíritu competitivo que lo vio nacer, el Mini John Cooper Works (JCW) volvió a tomar protagonismo en República Dominicana.

Para celebrar este regreso, la marca organizó una exclusiva jornada de manejo en pista, diseñada para reconectar con el legado que ha definido el ADN deportivo de Mini por generaciones.

Bajo el concepto "Más Go-Kart que nunca", la experiencia celebrada en SD Karting fue un encuentro donde clientes, invitados especiales e influencers vivieron de primera mano la esencia de la marca; convirtiéndose en una demostración palpable de precisión, emoción y disfrute al volante, atributos que Mini ha transformado en un estilo de conducción único.

"Con este evento reafirmamos lo que significa manejar un Mini: una conducción ágil, segura, conectada y, sobre todo, emocionante", expresó Giovanni Molina, gerente de Mini en República Dominicana.

La jornada también contó con la participación de Juanchi Almonte, un referente del automovilismo nacional con más de 24 años de trayectoria.

Acompañando cada bloque de pruebas, Almonte no solo brindó orientación técnica, sino también inspiración, conectando desde su experiencia profesional con los asistentes y demostrando que el alto rendimiento es una realidad tangible a nivel local.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/22/mini-cooper-2-cd32568c.jpg Ginna Fernández y Franz Vicini. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/22/mini-cooper-3-7ca92b55.jpg Isabella Blandino y Carla Sosa. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/22/mini-cooper-4-2d781d80.jpg Juanchi Almonte. (FUENTE EXTERNA)

JCW: el regreso de una leyenda

Con una historia que nace del automovilismo británico, el John Cooper Works representa el modelo de mayor desempeño dentro del portafolio Mini.

Su retorno fue el centro de atención durante el evento, con sesiones de prueba organizadas por bloques, que incluyeron inducción de seguridad, recorridos guiados con lead car y cambios de rol entre conductor y copiloto.

Cada participante tuvo la oportunidad de experimentar directamente lo que distingue al JCW. Desde su notable agilidad en cada curva hasta la respuesta inmediata de su potencia, cada vuelta se transformó en una muestra fehaciente de su carácter competitivo y su herencia deportiva.

Una gama que evoluciona con estilo

Además del JCW, los asistentes pudieron conducir otros modelos como el Mini Cooper C, el Cooper S, el Countryman C y el Countryman S All4. Estos vehículos reflejan la capacidad de la marca para adaptarse a nuevos estilos de vida, combinando versatilidad, tecnología y diseño sin perder su esencia divertida y provocadora.

En la zona de exhibición, se presentaron los más recientes lanzamientos: el Mini Aceman, un modelo 100 % eléctrico; el refinado Cooper S y el robusto Countryman S, ideal para quienes buscan funcionalidad sin comprometer el estilo.

El Mini Go Kart Day no fue solo una jornada de pruebas. Fue un espacio para redescubrir lo que significa conducir un vehículo diseñado para sentir, con historia, carácter y estilo propio.

Cada momento en la pista reafirmó que la esencia de MINI no solo perdura, sino que evoluciona con vigor. Cuando la emoción se fusiona con un diseño excepcional y un legado inigualable, nace una experiencia inolvidable.

