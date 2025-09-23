Los autos 911 Carrera GTS y Carrera S debutan en RD de la mano de Porsche Center Santo Domingo

Porsche Center Santo Domingo presentó oficialmente en República Dominicana dos nuevas versiones del legendario Porsche 911, el Carrera GTS y el Carrera S, dos modelos que elevan los estándares de rendimiento, diseño y tecnología del modelo emblemático de la marca de Stuttgart.

El evento de presentación contó con la participación del reconocido comunicador Alfredo Nin, así como del Sr. Jacinto Peynado, CEO de Porsche Center Santo Domingo

La actualización del icónico 911 de Porsche ofrece un rendimiento sobresaliente, gracias a sus motores biturbo de seis cilindros y una conducción centrada en la precisión, el control y la emoción al volante.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/23/jacinto-peynado-y-alfredo-nin-deb5af0b.jpg Jacinto Peynado y Alfredo Nin. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/23/porsche-evento-33e6b042.jpg Los asistentes del evento conocieron los detalles de los nuevos vehículos. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/23/sociales-en-grupo-2910df82.jpg El evento de lanzamiento, celebrado en el concesionario de la marca, contó con la asistencia de medios de comunicación, influencers y expertos del mundo automovilístico. (FUENTE EXTERNA)

La versión GTS destaca por su propuesta más dinámica y deportiva, que incorpora la tecnología T-Hybrid, un sistema híbrido de alto rendimiento, y presenta detalles exclusivos tanto en el interior como en el exterior.

Por su parte, el Carrera S amplía la gama 911 con un potente motor bóxer turboalimentado de 3.0 litros y 480 HP (353 kW). Posicionado estratégicamente entre el 911 Carrera y el 911 Carrera GTS T-Hybrid, este modelo supera el rendimiento de su predecesor, ofreciendo un equipamiento de serie más completo y amplias opciones de personalización que lo convierten en una adición atractiva a la familia.

"Nos llena de orgullo introducir al mercado dominicano dos modelos que representan lo mejor del legado Porsche. El 911 Carrera S y el GTS reafirman el compromiso de la marca con la innovación constante y la experiencia de conducción excepcional", expresó Jacinto Peynado, CEO de Porsche Center Santo Domingo.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/23/auto-b8e5ea67.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/23/auto-f4ce7c3e.jpg

El evento de lanzamiento, celebrado en el concesionario de la marca, contó con la asistencia de medios de comunicación, influencers y expertos del mundo automovilístico, incluyendo al reconocido comunicador Alfredo Nin.

Los asistentes vivieron una experiencia única, rodeados del lujo, tecnología de punta y la emoción que caracteriza al universo Porsche.

"El 911 es un ícono que se reinventa con cada generación. Hoy damos la bienvenida a dos versiones que redefinen lo que significa manejar un deportivo de verdad", añadió Alfredo Nin durante su participación en el evento.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/23/autos-bdbab260.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/23/auto-c237de5e.jpg

Los nuevos vehículos

El nuevo Porsche 911 Carrera GTS, cuenta con sistema T-Hybrid con batería de 400V y motor bóxer 3.6L con turbocompresor eléctrico, motor bóxer biturbo 3.0L optimizado (394 HP), sistema de iluminación LED Matrix integrado, con opción HD disponible, aerodinámica mejorada: rejillas variables, difusores ajustables y spoiler activo

Mientras que el nuevo Porsche 911 Carrera S, está equipado con motor bóxer de 6 cilindros biturbo con 450 hp, aceleración de 0 a 100 km/h en sólo 3.5 segundos, diseño optimizado aerodinámicamente, transmisión PDK de 8 velocidades o manual opcional, interior digital con Porsche Communication Management (PCM)

El nuevo Porsche 911 Carrera S y Carrera GTS están disponibles para pedidos en Porsche Center Santo Domingo, los precios varían según la configuración y versión seleccionada.