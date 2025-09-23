Crean "Desde el abrazo, transformando vidas", una iniciativa que brinda esperanza a la niñez

"Desde el abrazo, transformando vidas", es un proyecto impulsado por Naraï, un grupo de líderes comprometidos con el desarrollo humano y el impacto social. ( FUENTE EXTERNA )

Desde el abrazo, transformando vidas, es un proyecto impulsado por Naraï, un grupo de líderes comprometidos con el desarrollo humano y el impacto social, en colaboración con la Fundación Luzma. El proyecto busca ofrecer diagnóstico temprano y atención integral a niños entre 3 y 6 años con la finalidad de mejorar su calidad de vida.

Esta iniciativa nace del entendimiento de que un diagnóstico oportuno puede marcar la diferencia en la vida de un niño, abriendo caminos hacia la inclusión, la salud y la esperanza.

Muchos de los servicios necesarios para atender este tipo de condiciones como evaluaciones neurológicas, terapias o estudios especializados no están cubiertos por seguros médicos básicos ni cuentan con respaldo gubernamental.

En su primera etapa, el proyecto acompaña a 10 niños de diversas comunidades de Santo Domingo. Todos ellos ya han comenzado a recibir evaluaciones a través de la Fundación Luzma, y están siendo atendidos por profesionales como pediatras, neuropediatras y otros especialistas enfocados en la construcción de un diagnóstico integral.

Además de las consultas, el proyecto incluye acceso a estudios especializados, terapias y apoyo emocional y económico, garantizando un abordaje completo que responde a los requerimientos de cada niño y su familia.

La visión de Naraï es expandir este esfuerzo para alcanzar a más niños que requieren atención temprana y acompañamiento constante, creando así una red sólida que promueva la salud, la inclusión y el bienestar infantil.

Asimismo, el grupo de líderes invita a entidades públicas, profesionales, organizaciones, empresarios y la comunidad en general a unirse a esta causa para que juntos poder transformar vidas.

Origen del proyecto social

La iniciativa toma su nombre de una convicción profunda: que toda transformación comienza desde el abrazo.

El abrazo representa cercanía, contención y cuidado. En este contexto, simboliza el primer paso hacia el cambio: acoger la realidad del niño, acompañarlo con empatía y brindar respuestas concretas.

Desde ese gesto humano, nace la acción: diagnóstico, tratamiento, apoyo económico. Desde el abrazo, transformando vidas es el compromiso de actuar desde la humanidad, siendo fuente de esperanza y generando un impacto real y duradero en la sociedad.

