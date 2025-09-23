La doctora Helen Díaz anuncia su nueva etapa en Cura Kids Centro Pediátrico

La doctora Helen Díaz, especialista en Pediatría, anunció el inicio de una nueva etapa en su carrera, abriendo su consulta en "Cura Kids Centro Pediátrico", un espacio diseñado para ofrecer atención integral y especializada a la niñez.

Con una trayectoria marcada por el compromiso y la excelencia en el cuidado infantil, la Dra. Díaz reafirma su vocación de servicio, brindando un acompañamiento cercano a las familias y un cuidado médico caracterizado por la calidad, la empatía y la calidez humana.

La consulta de la Dra. Díaz está disponible de lunes a viernes, en horario matutino, ofreciendo a los padres la seguridad de contar con un servicio confiable y adaptado a las necesidades de cada niño.

"Este es un paso muy especial en mi vida profesional, un espacio creado para que los niños reciban no solo atención médica de calidad, sino también un trato lleno de empatía y confianza para los padres", expresó la especialista.

Cura Kids Centro Pediátrico es un espacio especializado en la atención médica de la niñez, que integra un equipo de profesionales comprometidos con ofrecer un servicio cálido, humano y de calidad.

Su filosofía combina ciencia y sensibilidad, brindando a los padres la tranquilidad de contar con un centro que prioriza el bienestar y desarrollo de sus hijos.

Sobre la especialista

La Dra. Helen Díaz es médico pediatra especializada en "Nutrición Infantil", con experiencia en el cuidado integral de la salud de los niños.

Se ha destacado por su enfoque en la prevención y el tratamiento de condiciones relacionadas con:

El crecimiento

La alimentación

El desarrollo saludable.

Su práctica médica se distingue por el trato humano, la dedicación y la cercanía con las familias.