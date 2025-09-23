La Embajada de la República Dominicana en Brasil conmemora el Día de Nuestra Señora de las Mercedes

Embajador Robert Takata junto a su señora esposa Kemia Garcia y los Rvdos. Guillermo Santos y Fray Leonardo. ( FUENTE EXTERNA )

La Embajada de la República Dominicana en Brasil celebró una emotiva eucaristía en honor a la Virgen de las Mercedes, patrona espiritual del pueblo dominicano.

El acto religioso fue presidido por el sacerdote dominicano Rvdo. Padre Guillermo Santos Frías y el Rvdo. Fray Leonardo, quien, con su mensaje de fe y reflexión, compartió un momento de espiritualidad con todos los asistentes.

Al concluir la misa, el embajador Sr. Robert Takata ofreció unas palabras de agradecimiento, destacando la importancia de la Virgen de las Mercedes para la identidad y la fe del pueblo dominicano.

La efemérides es mañana, miércoles 24 de septiembre, un día de mucho valor para los creyentes católicos dominicanos.

Recordatorio de unidad

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/23/mision-diplomatica-de-la-rep-en-brasil-fd240414.jpeg Mision diplomatica de la República Dominicana en Brasil. (FUENTE EXTERNA)

En su discurso, el diplomático subrayó el significado de esta festividad como un recordatorio de la unidad, la esperanza y la solidaridad que caracterizan a la comunidad dominicana, tanto en el país como en la diáspora.

La ceremonia litúrgica, se realizó en la sede de la embajada dominicana en un ambiente de respeto y devoción, congregó a:

Diplomáticos

Miembros de la comunidad dominicana

Otros invitados especiales.

El evento continuó con un cálido encuentro entre miembros del cuerpo diplomático de diversas embajadas y otros invitados, consolidando los lazos de amistad y cooperación entre Brasil y la República Dominicana.

La Virgen de las Mercedes llegó a República hace más de 500 años, con la entrada de los españoles. Y luego de la proclamación de la Independencia Nacional, en 1844, la Virgen fue declarada Patrona de la República Dominicana.