Llegan a República Dominicana el nuevo Porsche 911 GT3 y el 911 GT3 Touring Package

Porsche Center Santo Domingo presentó oficialmente las nuevas versiones del legendario Porsche 911 GT3 y GT3 Touring Package, modelo emblemático de la marca alemana que, desde su lanzamiento en 1999, ofrece la combinación perfecta de genes de competición y facilidad de uso en el día a día.

El evento reunió a fanáticos de la marca, potenciales clientes, prensa e invitados VIP en un ambiente que destacó la exclusividad Porsche, y para celebrar su 25.º aniversario, el nuevo modelo se lanzó por primera vez simultáneamente en dos versiones:

un deportivo orientado a la pista, con alerón trasero, y una versión más discreta con paquete Touring.

El paquete Weissach, disponible por primera vez en el 911 GT3, ofrece aún más posibilidades de configuración para su uso en circuito. Además, incluye equipamiento de serie superior y otras opciones que mejoran la precisión y la deportividad del vehículo.

"Festejamos la introducción al mercado dominicano y, en especial, en la importante plaza de Santiago de los Caballeros, del nuevo Porsche 911 GT3 II, el legendario deportivo de carretera excepcionalmente preparado también para los circuitos, que cumple su vigésimo quinto aniversario", expresó Jacinto Peynado, CEO de Porsche Center Santo Domingo.

Así es el nuevo Porsche 911 GT3 II

Motor bóxer atmosférico de 4.0 litros con 510 HP (375 kW) y 450 Nm.

Peso de 1,420 kg .

. Transmisión PDK de 7 velocidades o manual opcional.

de 7 velocidades o manual opcional. Asiento deportivo ligero e innovador, con respaldo abatible y carcasa de CFRP, equipado con airbag torácico integrado.

Los nuevos Porsche 911 GT3 II y 911 GT3 Touring Package ya se encuentran disponibles para pedidos en Porsche Center Santo Domingo y sus precios pueden variar según la configuración y las versiones seleccionadas.