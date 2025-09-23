De residuos a lienzos: nace "ExpresArte por el Planeta"

Cilpen Global Business, empresa líder en la gestión y aprovechamiento de residuos sólidos en República Dominicana, presenta el primer concurso nacional de arte ambiental, donde cajas industriales desechadas se convierten en lienzos móviles.

Bajo el nombre "ExpresARTE por el Planeta", la propuesta invita a jóvenes artistas dominicanos a usar su talento creativo al servicio de la conciencia ecológica.

Con más de 1,124 millones de botellas plásticas recicladas y 50,000 toneladas de residuos tratados mensualmente, Cilpen reafirma su compromiso con una gestión ambiental moderna y sostenible.

Ahora, ese compromiso se extiende al mundo del arte, convocando a creadores visuales a plasmar en grandes superficies sus ideas sobre el cambio climático, la economía circular, la biodiversidad y la sostenibilidad urbana.

La convocatoria está dirigida a artistas visuales, muralistas, ilustradores y creativos urbanos mayores de 18 años, sin importar su nivel de trayectoria, con énfasis en las nuevas generaciones.

Cada participante podrá presentar una propuesta que, de ser seleccionada, será pintada en las cajas industriales utilizadas por Cilpen Global en sus operaciones diarias de gestión de residuos.

"ExpresARTE por el Planeta" convierte a estas cajas en galerías ambulantes que recorrerán la ciudad con un mensaje claro: el arte puede educar, transformar e inspirar a la acción. Se valorarán propuestas originales y de alto impacto visual que se adapten a las dimensiones reales de las cajas, promoviendo un diálogo visual con las comunidades.

Las temáticas propuestas incluyen:

Cambio climático y acción ambiental

Gestión de residuos y economía circular

Biodiversidad y protección del entorno natural

Cultura ecológica y responsabilidad ciudadana

Los 20 diseños seleccionados serán pintados por sus propios autores. Los tres primeros lugares recibirán premios en efectivo de RD$75,000, RD$50,000 y RD$25,000 respectivamente. Del cuarto al vigésimo lugar, cada artista obtendrá un bono de RD$5,000, mención especial y certificado de reconocimiento.

"El arte nos invita a mirar distinto, a imaginar lo que parece imposible y a soñar en grande. Con este concurso queremos dar a los artistas dominicanos un espacio para dejar huella, para mostrar lo que somos y lo que podemos llegar a ser", afirmó Pedro J. Cabrera, copresidente de Cilpen Global.

"Estamos convencidos de que invertir en la creatividad es invertir en el futuro. Cada trazo, cada color y cada mirada artística tienen el poder de inspirar nuevas generaciones y fortalecer el orgullo por lo nuestro", añadió Marcos J. Iglesias, también copresidente de la compañía.

Las inscripciones estarán abiertas del 16 de septiembre al 03 de octubre de 2025, y los interesados podrán registrarse de forma gratuita escribiendo a expresarte, en un evento abierto al público y a los medios de comunicación.

Con esta iniciativa, Cilpen Global reafirma que cada residuo tiene una historia que no ha terminado, y que el arte puede escribir un nuevo capítulo hacia un futuro más limpio, creativo y sostenible.