El Voluntariado Banreservas realiza jornada del programa "Vida para el Ozama

Jornada del Voluntariado Banreservas, a través de su programa "Vida para el Ozama". ( FUENTE EXTERNA )

El Voluntariado Banreservas realizó una jornada masiva del programa "Vida para el Ozama", en la que más de 700 residentes de comunidades aledañas al río intercambiaron bolsas de plásticos por raciones de alimentos de la canasta básica.

La actividad tuvo lugar en el sector El Dique y se enmarca en los esfuerzos de la institución por promover la sostenibilidad ambiental, al tiempo que ofrece un beneficio directo a las familias de la zona.

Durante la jornada, en representación de la presidenta del Voluntariado Banreservas, doctora Carmen Alicia Quijano, la directora Shailyn Sosa destacó que esta iniciativa constituye un esfuerzo integral que une:

Sostenibilidad ambiental

Desarrollo económico en las comunidades cercanas al Ozama

Miles de personas beneficiadas

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/23/1-vida-para-el-ozama-br-48afcef5.jpg Vida para el Ozama. (FUENTE EXTERNA)

"Este proyecto no solo busca proteger nuestros recursos naturales, sino también fortalecer el bienestar y las condiciones de vida de los residentes de esta zona", expresó Sosa.

En sus 12 años de ejecución, el programa "Vida para el Ozama" ha impactado a miles de personas y ha logrado recolectar más de siete millones de libras de plásticos en las riberas del río Ozama, consolidándose como una de las iniciativas sociales y medioambientales más relevantes del país.

En la jornada, además de Sosa, estuvieron: la gerente, Michelle Caro , y el subgerente, Robert Mateo.

Como parte de la actividad, se visitaron las instalaciones de la Escuela Movearte Río Ozama y se realizó un recorrido por la comunidad, con el objetivo de identificar nuevas oportunidades y necesidades de colaboración, así como dar continuidad a proyectos de alto impacto social.