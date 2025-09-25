Afaper celebra su 50 aniversario
Noel Ureña Ceballos, actual presidente del gremio, resaltó los logros de la entidad y los esfuerzos de todos sus miembros en mantener una visión clara de los objetivos trazados
La Asociación Dominicana de la Industria Cosmética, Cuidado e Higiene Personal y del Hogar (AFAPER) celebró cincuenta años de evolución, durante un encuentro en el hotel Hyatt Centric, en el que se reconoció a un gran número de aliados que han hecho posible este transcurrir victorioso.
Asimismo, se llevó a cabo la charla sobre las avances en materia de sustentabilidad en la región latinoamericana y el rol de las asociaciones en estos procesos cargo de Nohora Díaz representante del Consejo de la Industria de Cosméticos, Aseo Personal y Cuidado del Hogar de Latinoamérica (CASIC).
Noel Ureña Ceballos, actual presidente del gremio, resaltó los logros de la entidad y los esfuerzos de todos sus miembros en mantener una visión clara de los objetivos trazados: ser el ente regulador y de alianza entre el comercio legal, sano y la mejor representación de la industria cosmética, ante las entidades regulatorias y gubernamentales.
Recordó el camino recorrido desde que un grupo de visionarios fundó la asociación hace medio siglo. "Hemos enfrentado crisis, pandemias y cambios tecnológicos, pero lo hemos hecho unidos, con creatividad, innovación y responsabilidad", se destacó en el acto.
Añadió que más allá de la competencia, se ha cultivado un espíritu de colaboración y camaradería, logrando que los productos dominicanos gocen de mayor credibilidad y reconocimiento internacional.
Los desafíos de los próximos años se centran en la sostenibilidad, la economía circular, la digitalización, la inteligencia artificial y la personalización masiva. Los consumidores, señalaron, demandan cada vez más productos seguros, eficientes y amigables con el medio ambiente.
"El futuro nos exige ser más responsables y cercanos a nuestros clientes, pero también nos ofrece la oportunidad de seguir innovando y elevando el nombre de República Dominicana en los mercados internacionales", resaltó Noel Ureña Ceballos.
Un sector en expansión
El acto contó con la intervención del viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ramón Pérez Fermín, quien destacó los aportes del sector a la competitividad nacional.
De acuerdo con las cifras ofrecidas, la industria de cosméticos, cuidado personal y del hogar está conformada por más de 460 empresas formales, que generan más de 7,600 empleos directos y dinamizan toda la cadena de valor: desde productores agrícolas que proveen materias primas, hasta peluquerías, salones de belleza, transporte, comercialización y exportaciones.
El crecimiento ha sido sostenido. En 2024, las ventas locales superaron los 45,000 millones de pesos, con un incremento promedio anual de más del 13% desde 2020, mientras que las exportaciones alcanzaron 168 millones de dólares en el período 2020-2024, posicionando a República Dominicana como un referente regional.
Otro de los puntos abordados fue la defensa de la producción formal frente a las amenazas del contrabando y la falsificación. En los últimos cinco años, las autoridades han decomisado más de 135 millones de unidades de mercancía ilícita, incluyendo alcohol, tabaco, combustibles y cosméticos.
"Estas acciones no solo protegen la economía, también garantizan la salud y la confianza de los consumidores", puntualizó el funcionario.