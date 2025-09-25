Afaper celebra su 50 aniversario

La Asociación Dominicana de la Industria Cosmética, Cuidado e Higiene Personal y del Hogar (AFAPER) celebró cincuenta años de evolución, durante un encuentro en el hotel Hyatt Centric, en el que se reconoció a un gran número de aliados que han hecho posible este transcurrir victorioso.

Asimismo, se llevó a cabo la charla sobre las avances en materia de sustentabilidad en la región latinoamericana y el rol de las asociaciones en estos procesos cargo de Nohora Díaz representante del Consejo de la Industria de Cosméticos, Aseo Personal y Cuidado del Hogar de Latinoamérica (CASIC).

Noel Ureña Ceballos, actual presidente del gremio, resaltó los logros de la entidad y los esfuerzos de todos sus miembros en mantener una visión clara de los objetivos trazados: ser el ente regulador y de alianza entre el comercio legal, sano y la mejor representación de la industria cosmética, ante las entidades regulatorias y gubernamentales.

Recordó el camino recorrido desde que un grupo de visionarios fundó la asociación hace medio siglo. "Hemos enfrentado crisis, pandemias y cambios tecnológicos, pero lo hemos hecho unidos, con creatividad, innovación y responsabilidad", se destacó en el acto.

Añadió que más allá de la competencia, se ha cultivado un espíritu de colaboración y camaradería, logrando que los productos dominicanos gocen de mayor credibilidad y reconocimiento internacional.

Los desafíos de los próximos años se centran en la sostenibilidad, la economía circular, la digitalización, la inteligencia artificial y la personalización masiva . Los consumidores, señalaron, demandan cada vez más productos seguros, eficientes y amigables con el medio ambiente.

"El futuro nos exige ser más responsables y cercanos a nuestros clientes, pero también nos ofrece la oportunidad de seguir innovando y elevando el nombre de República Dominicana en los mercados internacionales", resaltó Noel Ureña Ceballos.

Un sector en expansión

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/25/23092025-50-aniversario-afaper---kevin-rivas3-4190d7f3.jpg Pblico de la actividad. (KEVIN RIVAS)

El acto contó con la intervención del viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ramón Pérez Fermín, quien destacó los aportes del sector a la competitividad nacional.

De acuerdo con las cifras ofrecidas, la industria de cosméticos, cuidado personal y del hogar está conformada por más de 460 empresas formales, que generan más de 7,600 empleos directos y dinamizan toda la cadena de valor: desde productores agrícolas que proveen materias primas, hasta peluquerías, salones de belleza, transporte, comercialización y exportaciones.

El crecimiento ha sido sostenido. En 2024, las ventas locales superaron los 45,000 millones de pesos, con un incremento promedio anual de más del 13% desde 2020, mientras que las exportaciones alcanzaron 168 millones de dólares en el período 2020-2024, posicionando a República Dominicana como un referente regional.

Otro de los puntos abordados fue la defensa de la producción formal frente a las amenazas del contrabando y la falsificación. En los últimos cinco años, las autoridades han decomisado más de 135 millones de unidades de mercancía ilícita, incluyendo alcohol, tabaco, combustibles y cosméticos.

"Estas acciones no solo protegen la economía, también garantizan la salud y la confianza de los consumidores", puntualizó el funcionario.