Comunidad Dominicana en Santiago de Compostela celebra la toma de posesión de nuevo párroco en Conxo

La Comunidad Dominicana en Santiago de Compostela se congregó el 24 de septiembre para participar en la solemne toma de posesión del nuevo párroco de la Parroquia de Nuestra Señora de la Merced (Conxo), Fray Tomás García Martín Moreno, O. de M.

Durante la ceremonia, la Familia Díaz Rainieri hizo entrega de dos lienzos de la Virgen de la Altagracia, patrona del pueblo dominicano, ambos bendecidos por Monseñor Jesús Castro Marte, Obispo de la Diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey.

Este gesto constituyó un símbolo de gratitud por los 18 años de entrega pastoral y el legado dejado por la Comunidad Dominicana en las localidades de Las Caobas, Manoguayabo y en toda la República Dominicana.

La misa solemne, presidida por el Arzobispo de Santiago de Compostela, Monseñor Francisco José Prieto, tuvo lugar en el marco del festivo de Nuestra Madre de la Merced.

En el acto, uno de los lienzos fue entregado a la Parroquia de Nuestra Señora de la Merced y el otro a la Archidiócesis de Santiago, donde será colocado en el arzobispado como testimonio del vínculo fraterno y espiritual entre ambas comunidades.

Este acontecimiento reforzó los lazos culturales y religiosos entre República Dominicana y Galicia, poniendo en relieve la devoción a la Virgen de la Altagracia como símbolo de fe, unidad y gratitud.