Grand Sirenis Punta Cana reafirma su compromiso con la sostenibilidad

Grand Sirenis Punta Cana Hotels & Resorts, parte de la cadena española Sirenis, reafirma su compromiso con la protección del ecosistema y el medio ambiente con la operación de una planta solar fotovoltaica de 1.05MWp en sus instalaciones, en colaboración con el Consorcio Energético Punta Cana Macao (CEPM).

Esta inversión en energía renovable, se enmarca en el programa Sirenis Sostenible, consolida el liderazgo del resort en turismo responsable en el país.

La planta, compuesta por 1,568 módulos fotovoltaicos de 670Wp, genera aproximadamente 1,659MWh, evitando la emisión de 1,173 toneladas de CO2 anuales.

Esta iniciativa no solo impulsa las operaciones del resort con energía limpia, sino que ofrece a los visitantes una experiencia única en un entorno sostenible, alineada con las certificaciones internacionales ISO 9001, Earthcheck y Green Key.

Una apuesta a preservar el ecosistema

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/25/foto-principal-3-c9bdfbd4.jpeg Esta iniciativaofrece a los visitantes una experiencia única en un entorno sostenible (FUENTE EXTERNA)

"Con Sirenis Sostenible, demostramos que el turismo y la responsabilidad ambiental van de la mano. Esta planta solar es un testimonio de nuestra apuesta por preservar el ecosistema de Uvero Alto-Macao para las generaciones futuras", afirmó Carlos Batani, director de operaciones de Grand Sirenis Punta Cana Hotels & Resorts".

De su lado, Oscar San Martín, gerente General de CEPM, añadió: "Esta planta marca un hito en la transición energética de Punta Cana. Junto a Sirenis, estamos liderando el camino hacia un turismo carbono neutral, en línea con nuestro plan CEPM Zero y una inversión de 1,000 millones de dólares para fuentes renovables."

Con este Proyecto, Grand Sirenis reitera su cumplimiento riguroso de normativas ambientales, respaldado por aliados institucionales. La planta solar refuerza el programa Sirenis Sostenible, que incluye cuidado de nuestras playas y reciclaje liderado por colaboradores y talleres "Eco-Sirenis".

Impacto positivo de estas acciones:

Protegen el medio ambiente

Generan empleos

Apoyan los objetivos del Ministerio de Turismo de aumentar exponencialmente la llegada de visitantes, fortaleciendo el clima de inversión extranjera.