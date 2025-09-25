Leonel Fernández explora la magia del cine virtual en Nueva York

Leonel Fernández, Omar de la Cruz, Manuel Estrella, Rafael Elías Muñoz, Joan Peña, Daniela Lizardo, Christian Belnavis y Daisy Ventura fueron guiados por MaryAnn Talavera y Ariana Taveras en el recorrido por el Martin Scorsese Virtual Production Center. ( FUENTE EXTERNA )

En pleno corazón de Brooklyn, donde las fábricas antiguas conviven con modernos centros creativos, se levanta el Martin Scorsese Virtual Production Center de la Universidad de Nueva York (NYU).

Hasta allí llegó el expresidente dominicano Dr. Leonel Fernández, acompañado de una delegación vinculada al cine y la cultura, para descubrir cómo la tecnología está revolucionando el arte audiovisual.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/25/whatsapp-image-2025-09-25-at-11011-pm-3-f4d9735f.jpeg

La visita reunió a figuras como Omar de la Cruz, director del Festival de Cine Global de Santo Domingo y del Instituto Global de Multimedia de Funglode; Manuel Estrella, reconocido inversionista en la industria cinematográfica; Rafael Elías Muñoz, vicepresidente de Producción de Lantica Studios; además de los cineastas Joan Peña y Daniela Lizardo, el productor Christian Belnavis y Daisy Ventura.

El cine del futuro

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/25/whatsapp-image-2025-09-25-at-11011-pm-7-e1b9e654.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/25/whatsapp-image-2025-09-25-at-11011-pm-4-b8972251.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/25/whatsapp-image-2025-09-25-at-11010-pm-2e0f7059.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/25/whatsapp-image-2025-09-25-at-11011-pm-7eda6ccb.jpeg

El recorrido, conducido por MaryAnn Talavera y Ariana Taveras, permitió a los invitados adentrarse en un escenario de producción virtual 3D.

Allí presenciaron en vivo cómo la combinación de pantallas LED de gran formato, motores gráficos como Unreal Engine y sistemas de captura volumétrica consiguen recrear mundos inmersivos en tiempo real, capaces de transportar al espectador a cualquier lugar imaginable.

Inaugurado en 2024, este centro académico cuenta con más de 45,000 pies cuadrados de espacios diseñados para la producción virtual: desde estudios de televisión y salas de control, hasta talleres de construcción de sets y laboratorios de postproducción.

Todo bajo el paraguas del Martin Scorsese Institute of Global Cinematic Arts, que convierte a NYU en pionera en la enseñanza de estas disciplinas en la costa este de Estados Unidos.

Tras el recorrido, el Dr. Fernández destacó la importancia de este tipo de experiencias:

"La convergencia entre creatividad y tecnología abre nuevas oportunidades para nuestros jóvenes y fortalece el camino de la República Dominicana como referente audiovisual en la región".

Más allá de una visita protocolar, el encuentro marcó un paso hacia el futuro.

De esta forma, Funglode, el Festival de Cine Global de Santo Domingo y la NYU estrechan lazos con la intención de generar proyectos de investigación, innovación y formación académica que conecten el talento dominicano con las tendencias que están moldeando el cine del mañana.