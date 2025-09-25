Realizarán la Gran Cabalgata Montaña Mágica en San José de Ocoa

La provincia de San José de Ocoa será sede de la Gran Cabalgata Montaña Mágica 2025 el próximo 26 de septiembre. ( FUENTE EXTERNA )

El próximo 26 de septiembre, los caminos de San José de Ocoa vibrarán con la energía y alegría de la Gran Cabalgata Montaña Mágica 2025.

La experiencia forma parte del proyecto ecoturístico Montaña Mágica, desarrollado por el ingeniero Raúl Sosa, quien afirma que el innovador proyecto integra el desarrollo sostenible, el impulso económico local, la cultura y el turismo responsable en un solo concepto.

La "Gran Cabalgata" contará con la participación especial del artista El Blachy, quien encenderá el ambiente con su música, y estará acompañada de una agenda llena de actividades recreativas y culturales para toda la familia, convirtiendo el evento en una celebración inclusiva para todas las edades, indica una nota de prensa.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/25/cabalgata-2-fbfdfb00.jpg El ingeniero Raúl Sosa.

Para Raúl Sosa, apasionado de los caballos, esta actividad es más que una tradición: "es una forma de honrar nuestras raíces". Su vínculo con el mundo ecuestre también se refleja en su reconocido ejemplar Tennessee Walking Horse, protagonista en redes a través de la cuenta @cupido.collections.

Los interesados en más detalles de esta atractiva actividad pueden obtener información en @montanamagicard.