Amway Dominicana apuesta a la innovación con nuevas instalaciones en Santo Domingo

Sarah Argomaniz, Scott Scheidmantel, Kelli Templeton & Yolanda Linares participaron en la actividad de Amway Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

La multinacional Amway Dominicana dejó inauguradas las nuevas instalaciones de su centro de servicios, un espacio renovado que integra área de entrega de órdenes, servicio al cliente y exhibición de productos, marcando así un paso importante en la estrategia de expansión y modernización de la compañía en el país.

La renovación del centro estuvo a cargo de la arquitecta Aline Rosario, quien concibió un diseño enfocado en la funcionalidad, la modernidad y la experiencia del cliente.

El acto contó con la presencia de ejecutivos de Amway Norteamérica, entre ellos Kelli Templeton, gerente general de la región; Scott Scheidmantel, jefe de ventas regional; y Sarah Argomániz, gerente general del mercado dominicano, junto a miembros del staff y líderes empresarios.

Durante su intervención, Scheidmantel destacó la importancia de este logro para la operación local.

“El año 2025 ha sido un año retador que nos ha fortalecido y nos ha unido. Hemos celebrado los logros y nos ha dejado aprendizajes a lo largo del camino. Estamos listos para un 2026 con más enfoque, más energía y nuevos logros por delante. Nuestro nuevo centro de servicios es un testimonio del crecimiento de nuestro mercado y de la inversión que estamos haciendo juntos en nuestro futuro”, señaló.

La compañía multinacional, que opera en más de 100 países y ha sido reconocida por varios años como la número uno en ventas directas en el mundo por Direct Selling News, reafirma con esta inversión su compromiso con el mercado dominicano.

Migración digital

Desde inicios de 2025, Amway migró sus ventas completamente al canal en línea a través de su página web, fortaleciendo su capacidad de distribución mediante envíos a domicilio en todo el país y acuerdos estratégicos con centros EPS para facilitar la recogida de pedidos.

Con más de 60 años en el mercado, Amway ofrece un portafolio de productos en las categorías de Nutrición, Belleza, Cuidado Personal y Hogar, respaldados por investigaciones científicas y estándares de calidad que abarcan desde el origen de los ingredientes hasta el producto final.

Marcas insignia como Nutrilite, Artistry y Home Care son referentes de innovación, trazabilidad y confianza en millones de hogares alrededor del mundo.

Con esta renovación, la empresa busca ofrecer una experiencia de compra más ágil y cercana, al tiempo que amplía su alcance hacia nuevos empresarios independientes.