Panaca abre sus puertas en Punta Cana con Travesía, el show ecuestre de clase mundial

Panaca República Dominicana ha sido diseñado para que sus visitantes puedan explorar el mundo pecuario y está dividido en cinco ofertas de diversión y educación. ( FUENTE EXTERNA )

Panaca República Dominicana, es el parque temático que conecta la ciudad y el campo con la experiencia cultural dominicana, interactividad agrícola, pecuaria, folclórica, artesanal, gastronómica y musical.

Este parque ha sido diseñado para que sus visitantes puedan explorar el mundo pecuario y conocer su diversidad al entrar en contacto con más de 1,200 animales entre vacas, búfalos, ovejas, cabras, gallinas, conejos, caballos y ponis, entre otros.

"Panaca República Dominicana es una experiencia viva y transformadora donde se le rinde tributo a nuestras raíces, folclor y cultura, a través del poder del campo. Nuestro deseo es que los dominicanos se enamoren del concepto y se apropien de él para salvaguardar su cultura, porque aquí la tierra enseña, los animales conmueven y lo nuestro se celebra", manifestó Reyson Pimentel, Director Comercial.

Este parque temático está dividido en cinco ofertas de diversión y educación como son: Travesía que combina acrobacia, música, danza y tradiciones de los cinco continentes, creando un show envolvente que despierta todos tus sentidos.

Presentado en la Arena Panaca, invita a vivir un viaje visual y emocional que resalta la majestuosidad del arte ecuestre.

Una experiencia imperdible, un show que va más allá del entretenimiento y que cuenta con más de 20 razas y 60 caballos en escena, acompañados de un elenco de jinetes, bailarines, actores y acróbatas integrado por 40 personas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/26/3-46e7e5f8.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/26/1-865c5c0d.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/26/4-e19cd395.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/26/5-24287f14.jpg

Otra de las atracciones de Panaca se denomina "Fiesta Dominicana", la cual promete una noche perfecta con desfile de los más hermosos caballos, bailes y una gran orquesta en vivo, en un espacio lleno de diversión y cultura dominicana. Un espectáculo que celebra nuestras raíces con una deliciosa oferta gastronómica, cócteles y licor.

Aulas vivas

Para quienes quieren pasar un día de interacción con la zoología doméstica, disfrutar de una deliciosa gastronomía, Panaca ofrece la "Plaza Herencia Dominicana" donde los visitantes se sumergirán en aulas vivas que combinan educación y entretenimiento (Edutaiment).

Aquí se aprende haciendo, explorando procesos productivos como el de la caña de azúcar, la transformación de la leche y otros procesos naturales con plantas. Los visitantes también pueden interactuar con animales, emocionarse con los artesanos dominicanos, y vibrar con la música, el baile y la gastronomía típica, todo diseñado para reconectar con la naturaleza.

En una arquitectura única, con plazas tradicionales y rodeados de los animales propios de la operación, Panaca tiene espacios versátiles y rodeados de naturaleza, ideales para reuniones, celebraciones y eventos, para reconectar a las personas con lo esencial.

"Este territorio honra el poder del campo y el vínculo con el caballo. Abrimos Travesía y Fiesta Dominicana para que cada visitante viva una conexión auténtica, segura y profundamente dominicana" concluyó Jorge Ballen, presidente del Grupo empresarial Panaca.