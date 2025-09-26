Portal celebra segundo aniversario

Portal, empresa de procesamiento de pagos electrónicos en República Dominicana, celebra dos años de su renovación de marca consolidándose como un neo adquirente y diferenciándose por el desarrollo de múltiples innovaciones que han transformado el mercado local.

Con una propuesta de valor integral dirigida a comercios, entidades de intermediación financiera, facilitadores de pagos y Fintechs en general, la empresa reafirma su visión de modernizar la aceptación de pagos en el país.

En el marco de su segundo aniversario, Portal llevó a cabo un encuentro estratégico con el sector financiero, donde participaron más de 100 ejecutivos de entidades de intermediación, representantes de entes reguladores, clientes y proveedores tecnológicos.

La actividad permitió compartir logros, experiencias y planes futuros, en un ambiente de colaboración y networking que refuerza el papel de Portal como un actor clave en la transformación del ecosistema de pagos dominicano.

Durante el evento, el señor Fabio Báez, vicepresidente ejecutivo de la empresa, habló sobre el trayecto y evolución de la compañía y su visión de futuro.

"Hemos iniciado una transición de un adquirente tradicional hacia un modelo que podemos llamar neo adquirente, caracterizado por mayor flexibilidad, una amplia capacidad de integración con terceros y la incorporación de múltiples soluciones de pago que responden a las necesidades actuales de comercios y consumidores", señaló Báez.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/26/portal-2-e9c8530e.jpg Patricia Díaz Metz, Fàbio Báez y Juan Utate. (FUENTE EXTERNA)

Logros

En estos dos años, Portal ha registrado un crecimiento de más de 35 % en su volumen de facturación, posicionándose como un procesador importante a través de las principales pasarelas de comercio electrónico de República Dominicana.

Asimismo, la compañía ha incrementado en más de 40 % su base de nuevos negocios, abarcando desde nano merchants hasta grandes corporaciones, y ha consolidado su liderazgo en la aceptación de pagos en el sector transporte.

Estos avances se complementan con una propuesta multicanal que incluye aceptación con POS, Links de Pago, Códigos QR, Tap to Phone y comercio electrónico; mayor interoperabilidad con bancos, fintechs y facilitadores de pago; seguridad y cumplimiento normativo bajo estándares globales y locales; así como flexibilidad tecnológica que permite la integración con plataformas de terceros y la personalización para distintos tipos de comercios.

Impulsando esta visión de futuro, la empresa presentó también el App Portal, una plataforma que centraliza la gestión de pagos en múltiples canales y brinda a los comercios mayor control, agilidad y seguridad en sus operaciones.

De la misma forma y como parte de esta nueva fase de consolidación, lanzaron la campaña "La Herramienta Incorrecta No Mueve tu Negocio", un concepto que resalta la importancia de contar con soluciones adecuadas para la gestión comercial. La iniciativa busca demostrar cómo, desde una misma plataforma, los comercios pueden ser más ágiles, tener mayor control de sus canales de venta y acceder a una solución de pagos integral, alineada con sus necesidades de crecimiento.

Sobre los próximos pasos de la compañía, Fabio Báez concluyó: "Nuestra meta a cinco años es que República Dominicana se convierta en referente regional en innovación de pagos digitales, con Portal como socio estratégico de comercios, fintechs y entidades financieras".

