Farmacias Los Hidalgos celebra sus 50 años de compromiso con la Salud y la Vida

Juan Manuel Martínez, Ernesto Martínez Staffeld (Tico), Amelia Pizano de Martínez, Eduardo Martínez P. y Ernesto Martínez P. estuvieron presentes en la celebración de Farmacias Los Hidalgos. ( FUENTE EXTERNA )

En un evento cargado de historia, gratitud y visión de futuro, Farmacias Los Hidalgos celebró su 50º aniversario con un emotivo cóctel en el Garden Tent del Hotel Embajador, acompañados por autoridades, aliados estratégicos, colaboradores, clientes y miembros de la familia.

La noche inició con una bendición especial a cargo del Padre Jaime Corujo, guía espiritual de la familia Martínez Pizano, acto que reafirma la tradición de la empresa de poner cada paso en manos de Dios, como eje central de su cultura familiar y empresarial.

Este momento de recogimiento y gratitud marcó el tono de una celebración profundamente significativa.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/27/1208--pedro-jimenez-jose-mallen-calac-federico-martin-gomez-y-miguel-perez-6cbd1340.jpg Pedro Jiménez, José Mallen Calac, Federico Martin Gómez y Miguel Pérez. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/27/1473-zedmara-de-thomas-keith-thomas-alejandro-ruiz-y-cynthia-leon-de-ruiz-6b0535ef.jpg Zedmara de Thomas, Keith Thomas, Alejandro Ruiz y Cynthia Leon de Ruiz. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/27/6187--ernesto-martinez-staffeld-y-victor-bisono-haza-12fd26d8.jpg Ernesto Martínez Staffeld y Víctor Bisonó Haza. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/27/6201-juan-sanoja-mercedes-ramos-de-sanoja-mario-lama-y-mario-lama-bermudez-f41c4596.jpg Juan Sanoja, Mercedes Ramos de Sanoja, Mario Lama y Mario Lama Bermúdez. (FUENTE EXTERNA)

Pioneros en el sector

Desde su fundación en 1975, por la doctora en farmacia, Isabel Pérez de Ruiz, Los Hidalgos ha sido pionera en múltiples aspectos del sector farmacéutico dominicano:

Primera en establecerse como cadena de farmacias en el país y la de mayor tradición.

Pionera en horario extendido, servicio de delivery y uso de tecnología para mejorar la experiencia del cliente.

Desde 1988, instituyó, de forma mandatoria, el requerimiento de registro sanitario emitido por el Ministerio de Salud Pública para todos sus productos que comercializa.

Su Centro de Distribución es el único en el país certificado con Buenas Prácticas de Almacenamiento, garantizando la calidad y seguridad de cada producto.

Durante el evento, los presentes fueron parte de un viaje en la línea de tiempo de los principales hitos de la empresa, desde su fundación, la apertura de la primera sucursal, Hidalgos 2, en 1988, la creación de Farmacén en 1993, hasta la reciente transformación bajo el modelo de Gobierno Corporativo y el lanzamiento de la iniciativa Los Hidalgos 2.0.

Una celebración compartida

El discurso central estuvo a cargo de Don Ernesto Martínez Staffeld (Don Tico), Presidente y Director General, quien expresó: "Esta no es solo una fiesta de Los Hidalgos, es una celebración compartida. Hoy celebramos un hito que pocas empresas alcanzan."

El señor Martínez resaltó el valor de la prudencia como principio rector en cada decisión empresarial y en las relaciones con clientes, proveedores, aliados y autoridades. También presentó el nuevo propósito institucional: "Cuidar vidas haciendo más fácil y seguro el acceso a la salud y bienestar."

En un emotivo video de testimonios de la familia Martínez Pizano y colaboradoras con más de 20 años en la empresa se evidenció la fuerza de una cultura organizacional profundamente arraigada, con un matiz familiar que genera compromiso, pasión por el servicio, ética, confiabilidad y proactividad en cada acción.

En otro momento destacado personalidades del sector salud, proveedores, médicos, representantes de gremios y de las ARS compartieron palabras de admiración y respeto hacia la empresa, exaltando sus valores corporativos y su trayectoria impecable.

En sus palabras, Alicia Ortega, quien, en un gesto excepcional, aceptó ser maestra de ceremonias de esta celebración, destacó que "esta noche celebramos mucho más que una fecha: celebramos un legado que ha transformado el acceso a la salud en nuestro país".

El homenaje central de la noche fue dedicado a la primera generación de la familia Martínez, Don Quique y Doña Hilda, bajo el título "Raíces que nos sostienen". En un acto emotivo, sus nietos Ernesto, Juan Manuel y Eduardo Martínez Pizano, junto a sus padres, Ernesto Martínez Staffeld y Amelia Pizano de Martínez, lideraron el homenaje, honrando su ejemplo y compromiso, un verdadero legado de salud.

"Este aniversario marca una promesa: la de seguir cuidando vidas, como ellos lo soñaron, por muchas décadas más", expresó Juan Manuel Martínez Pizano.

El evento cerró con un ambiente festivo, música en vivo y un cóctel que permitió a los asistentes compartir recuerdos, celebrar logros y renovar el compromiso con el futuro.

Sobre Farmacias Los Hidalgos

Fundada en 1975, Farmacias Los Hidalgos es la primera cadena de farmacias de la República Dominicana. Con presencia en 15 provincias y 22 municipios, más de 1,100 colaboradores, 88 sucursales, y un modelo de atención centrado en la ética, la innovación y la confianza, se ha consolidado como referente en el sector salud.

Su compromiso con el bienestar de las familias dominicanas se refleja en cada decisión, cada servicio y cada producto que ofrece. Farmacias Los Hidalgos, Un Legado de Salud.