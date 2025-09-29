Adovohs celebra 52 aniversario de su fundación durante un almuerzo

Jacqueline Pou, Ingrid Paiewonsky, Lucita de Díaz, Paula de Méndez y Carmen Merino participaron en la actividad de Adovohs. ( FUENTE EXTERNA )

Los principales ejecutivos de Adovohs, presidido por Ana Angélica Benítez de Ginebra y acompañantes voluntarias celebraron con alegría y agradeciendo a Dios su 52 aniversario. Su labor es donar insumos, medicinas y sábanas a los hospitales, hogares de niños y de adultos mayores, en condiciones de vulnerabilidad, que están necesitados de ayuda solidaria.

Al momento, Adovohs tiene afiliadas 60 instituciones voluntarias y 37 instituciones de salud a las que apoya. En su Filial Norte cuenta con 44 instituciones afiliadas más 25 centros que reciben de las donaciones.

Adovohs desde el año 2009 hasta la fecha, ha logrado suplir alrededor de 26,000 juegos de sábanas y es canal de distribución del programa "Sanar una Nación", ha repartido medicamentos, alimentos e insumos, aparte de otras donaciones que se reciben de instituciones generosas.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/29/foto-1-mario-ginebra-benitez-mario-ginebra-cocco-y--alex-ginebra-82cd32dc.jpg Mario Ginebra Benítez, Mario Ginebra Cocco y Alex Ginebra. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/29/foto-8-paola-checo-y-chabela-leon-de-bisono-bb83de3a.jpg Paola Checo y Chabela León de Bisonó. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/29/foto-3-ana-alfredo-y-migdalia-marranzini-df9af2a1.jpg Ana, Alfredo y Migdalia Marranzini. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/29/foto-11-maria-jose-turull-maribel-lazala-y-lissa-diaz-8d4ce7bc.jpg María José Turull, Maribel Lazala y Lissa Díaz. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/29/foto-2-ingrid-castro-de-guzman-y-gloria-de-selman-7b920b1a.jpg Ingrid Castro de Guzmán y Gloria de Selman. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/29/foto-4-julia-lvarez-simo-mari-carmen-ricart-y-netty-rincon-c2a92358.jpg Julia Álvarez Simó, Mari Carmen Ricart y Netty Rincón. (FUENTE EXTERNA)

La actividad realizada fue un almuerzo en el Hotel Marriott Aloft de la Av. Abraham Lincoln, en Santo Domingo.

La señora Jatnna Tavares; miembro de honor de Adovohs, tuvo la gentileza de conducir el evento, el cual inició con las notas del Himno Nacional y a seguidas el himno de Adovohs. Monseñor Faustino Burgos Brisman, hizo la invocación de apertura.

Se hizo un recuento del último año de trabajo realizado, y acompañado de un video con las donaciones entregadas.

El momento más sensible del evento fueron los videos presentados en recuerdo del trabajo realizado de las señoras fallecidas durante el transcurso del año:

Mary A. Pérez de Marranzini ; fundadora de la Asociación Dominicana de Rehabilitación.

; fundadora de la Asociación Dominicana de Rehabilitación. Doña Giralda Busto de Imbert; fundadora del voluntariado de las FF. AA. y de la Fundación Fénix.

Asimismo, también se compartieron videos de recuerdos de otros miembros fundadoras de Adovohs.

La celebración del aniversario

A este almuerzo se dieron cita unas 400 personas vestidas de blanco como es tradición en Adovohs.

Estuvo presente la señora Raquel Arbaje de Abinader; primera dama de la República Dominicana, El señor Celso Marranzini; en representación de su madre, doña Mary Perez de Marranzini y la señora y los familiares de la señora Giralda Busto de Imbert.

Estuvo amenizado desde su inicio por las notas del piano a manos de la señora Elsa Paulino, en la segunda parte del evento por el reconocido trompetista Víctor Mitrov.

La decoración estuvo a cargo de los esposos Danny y Paulita Méndez, miembros de Adovohs, quienes siempre con mucha elegancia y belleza adornan las actividades que realiza esa asociación.

El buffet fue preparado por los chefs del hotel quienes deleitaron con la calidad de sus servicios.