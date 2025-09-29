Anuncian la segunda edición del Congreso Internacional Sabic

República Dominicana volverá a ser la sede del Congreso Internacional Sabic, un espacio de referencia dedicado a analizar el presente y futuro del sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción (AEC).

Organizado por EADIC, Escuela Abierta de Desarrollo en Ingeniería y Construcción, Sabic se ha celebrado previamente en ciudades como Madrid, Bogotá, Lima, Ciudad de México, San Salvador y Ciudad de Panamá, constituyéndose en una plataforma internacional para el fortalecimiento de vínculos académicos y profesionales en torno a la innovación y el desarrollo sostenible.

El evento vuelve al país tras su primera edición en 2024, consolidándose como un foro clave para el intercambio de experiencias y la exploración de soluciones innovadoras.

Este congreso internacional se desarrolla bajo cuatro ejes temáticos que marcan la transformación de la industria a nivel global:

Sostenibilidad

Inteligencia Artificial

Building Information Modeling (BIM)

Construcción Industrializada

A través de estos pilares, SABIC busca proyectar un panorama integral de los desafíos y oportunidades que enfrenta el sector AEC en el corto y mediano plazo.

La agenda

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/29/image20240807133716-ad37e4c9.jpg La agenda contempla ponencias internacionales, paneles de discusión, presentaciones de empresas aliadas y espacios de networking de alto nivel. (FUENTE EXTERNA)

La segunda edición en Santo Domingo se celebrará el sábado 11 de octubre de 2025, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., y reunirá a más de 400 profesionales nacionales e internacionales. La agenda contempla ponencias internacionales, paneles de discusión, presentaciones de empresas aliadas y espacios de networking de alto nivel.

Ricardo Carramiñana, CEO de EADIC expresó que: "El Congreso Sabic se ha consolidado como un escenario clave para reflexionar sobre el presente y proyectar el futuro del sector AEC. Volver a RD con esta segunda edición nos permite fortalecer los lazos con la comunidad profesional del país y la región, impulsando la innovación, la sostenibilidad y la colaboración entre actores públicos y privados".