Anuncian la segunda edición del Congreso Internacional Sabic

Se celebrará el sábado 11 de octubre, en Santo Domingo

    Expandir imagen
    Anuncian la segunda edición del Congreso Internacional Sabic
    Ricardo Carramiñana, CEO de EADIC, organizador del congreso. (FUENTE EXTERNA)

    República Dominicana volverá a ser la sede del Congreso Internacional Sabic, un espacio de referencia dedicado a analizar el presente y futuro del sector de la arquitectura, la ingeniería y la construcción (AEC).

    Organizado por EADICEscuela Abierta de Desarrollo en Ingeniería y Construcción, Sabic se ha celebrado previamente en ciudades como Madrid, Bogotá, Lima, Ciudad de México, San Salvador y Ciudad de Panamá, constituyéndose en una plataforma internacional para el fortalecimiento de vínculos académicos y profesionales en torno a la innovación y el desarrollo sostenible.

    El evento vuelve al país tras su primera edición en 2024, consolidándose como un foro clave para el intercambio de experiencias y la exploración de soluciones innovadoras.

    Este congreso internacional se desarrolla bajo cuatro ejes temáticos que marcan la transformación de la industria a nivel global:

    • Sostenibilidad
    • Inteligencia Artificial
    • Building Information Modeling (BIM)
    •  Construcción Industrializada

    A través de estos pilares, SABIC busca proyectar un panorama integral de los desafíos y oportunidades que enfrenta el sector AEC en el corto y mediano plazo.

    La agenda

    Expandir imagen
    Infografía
    La agenda contempla ponencias internacionales, paneles de discusión, presentaciones de empresas aliadas y espacios de networking de alto nivel. (FUENTE EXTERNA)

    La segunda edición en Santo Domingo se celebrará el sábado 11 de octubre de 2025, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., y reunirá a más de 400 profesionales nacionales e internacionales. La agenda contempla ponencias internacionales, paneles de discusión, presentaciones de empresas aliadas y espacios de networking de alto nivel.

    Ricardo Carramiñana, CEO de EADIC expresó  que: "El Congreso Sabic se ha consolidado como un escenario clave para reflexionar sobre el presente y proyectar el futuro del sector AEC. Volver a RD con esta segunda edición nos permite fortalecer los lazos con la comunidad profesional del país y la región, impulsando la innovación, la sostenibilidad y la colaboración entre actores públicos y privados".

