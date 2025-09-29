Bienetre Editorial realiza un conversatorio sobre libro de Ana Simó

Bienetre Editorial ofreció junto a la reconocida psicóloga y escritora Dra. Ana Simó, un conversatorio sobre el más reciente libro de la terapeuta titulado "Sobrevivir al desamor".

El encuentro se llevó a cabo en el Pabellón de Identidad y Ciudadanía del Museo de Historia y Geografía, en el marco de la XXVII Feria Internacional del Libro.

En esta actividad, la autora, acompañada por la CEO de Bienetre Editorial, la escritora y editora Keila González Báez, compartió reflexiones sobre los procesos de duelo emocional, la resiliencia afectiva y las herramientas que propone en su libro para reconstruir la vida después del desamor.

El conversatorio abrió un espacio cercano y enriquecedor para los lectores, donde pudieron conocer de primera mano las motivaciones de la doctora Simó para escribir esta obra, así como dialogar sobre las claves para afrontar el desamor desde una perspectiva humana y transformadora.

Todo inicia en la familia

La psicóloga manifestó que su libro inicia con el amor a uno mismo, analizando el desamor que muchas veces sentimos por nosotros mismos, en ocasiones esperando que sean otros quienes nos amen.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/29/ana-simo-y-keyla-gonzalez-2-82c2e4b9.jpg Ana Simó y Keyla González. (FUENTE EXTERNA)

Agregó que todo inicia en la familia, pues es allí donde se desarrolla todo y donde nos entrenan para la vida. Aunque nuestros padres muchas veces hacen lo mejor que pueden.

Los asistentes al conversatorio pudieron manifestar sus inquietudes a la psicóloga generándose un diálogo ameno e instructivo.

La Feria Internacional del Libro de Santo Domingo es uno de los eventos culturales más importantes de la región, reuniendo a escritores, editores y lectores en torno a:

La literatura

La identidad

La ciudadanía.

La participación de la Dra. Ana Simó y Keila González Báez representa un valioso aporte al programa de actividades de esta vigésima séptima edición.