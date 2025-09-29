Cecomsa Corporativo impulsa la innovación con AI Tech Day

Cecomsa Corporativo, en alianza estratégica con Dell Technologies y Nvidia, celebró el AI Tech Day en Santo Domingo, una jornada exclusiva dedicada a la transformación digital mediante inteligencia artificial.

El evento reunió a líderes de agencias gubernamentales y del sector financiero de la República Dominicana, quienes exploraron las tendencias y aplicaciones de IA que están revolucionando industrias clave en el país.

Durante dos días, los asistentes participaron en conferencias magistrales, paneles interactivos y demostraciones tecnológicas centradas en la plataforma Dell AI Factory con Nvidia.

Esta infraestructura combina potencia de cómputo, almacenamiento avanzado y servicios profesionales, permitiendo a las organizaciones acelerar la adopción de soluciones integrales de IA.

La agenda resaltó los retos y oportunidades de digitalizar el sector público, presentando ejemplos de ciudades inteligentes, visión computacional y modelos digitales para optimizar los servicios a la ciudadanía.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/29/cecomsa-3-1-c8edab27.jpg Guilherme Fuhrken (Nvidia), Enrique Otero, Anllilyni Delgadillo, Jose Tous y Giovanny Sadhalá. (FUENTE EXTERNA)

Asimismo, se abordó la innovación financiera impulsada por inteligencia artificial: desde sistemas predictivos y mejoras en la seguridad, hasta herramientas que transforman la experiencia de las personas usuarias.

Los temas

En el AI Tech Day se abordaron temas clave como infraestructura para IA, gestión estratégica de datos, implementación de tecnología avanzada y consideraciones de seguridad y escalabilidad en proyectos de inteligencia artificial.

El evento contó con la presencia de especialistas internacionales como Kurt Yáñez (Dell Technologies), Alex Pazos (Nvidia) y Guilherme Fuhrken (Nvidia), quienes aportaron su experiencia y liderazgo en inteligencia artificial y soluciones tecnológicas.

Román Rosario, director corporativo de Cecomsa, destacó: "Nuestra misión es acercar tecnología de vanguardia a nuestros clientes y aliados. AI Tech Day refuerza el papel de Cecomsa como facilitador de la transformación digital, brindando soluciones que impulsan el crecimiento de sectores estratégicos como gobierno y finanzas".

