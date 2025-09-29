Presentan la marca de diseños de interiores Felipe Andrés Studio

La Galería Nacional del emblemático Palacio de Bellas Artes fue el escenario donde el diseñador de interiores, Felipe Méndez, presentó el nacimiento de su marca Felipe Andrés Studio.

También dio a conocer sus nuevos proyectos enfocados en una línea visual maximalista, ecléctica y vintage, es decir, conjuntos de muebles desiguales, una explosión de colores, maderas naturales y, sobre todo, esos patrones vibrantes que tanto identifica la alegría y calidez de República Dominicana.

En Felipe Andrés Studio, cada espacio tiene carácter, cada diseño tiene alma y cada proyecto tiene un propósito claro: transformar vidas a través de las emociones.

Su exclusiva marca no le teme al color que, con la selección de materiales de alta calidad y una buena iluminación, logra espacios para los que buscan salirse de lo convencional.

Felipe Méndez al pronunciar las palabras centrales del evento definió su marca como "irrepetiblemente única", que con esa libertad que le caracteriza crea exclusivos espacios.

Manifestó que a través de su página www.felipeandres.studio sus clientes tendrán un contacto más directo, lo que les permitirá conocer a fondo su historia, procesos creativos y sobre todo poder ofrecer información de cómo puede cambiar vidas a través de los espacios.

"Lograr una plataforma, que pueda dar herramientas para esos jóvenes que inician en el área del diseño y tienen miedo a arriesgarse o ser ellos mismos. Muy importante también, que nuestros potenciales clientes, puedan tener un contacto directo con nosotros, conocernos, e incluso ver la evolución de sus proyectos y el proceso a través de la página web", explicó.

Pasión desde pequeño

Hablar de Felipe Andrés Studio es imaginarse espacios donde lo emocional se conecta con lo funcional y donde cada elemento tiene una razón de ser. Aquí, cada mueble tiene un por qué, cada color una intención y cada proyecto un alma.

Desde muy pequeño, Felipe veía el mundo con otros ojos, mientras muchos soñaban con ser héroes, él imaginaba los espacios donde esos héroes vivirían: las casas, las ciudades y los escenarios de la vida.

Más que construir figuras con juguetes, diseñaba ciudades completas, desde entonces, entendía que los espacios no solo son escenarios, son protagonistas.

Desde temprana edad, Felipe descubrió que su sensibilidad estética era una forma de interpretar el mundo, mientras otros veían objetos, él percibía atmósferas; donde otros veían paredes, él imaginaba emociones contenidas en formas y texturas.

Hoy, Felipe Andrés Studio es la materialización de años de esfuerzo, evolución y sensibilidad, una firma que respira creatividad, perfeccionismo y una extravagancia emocional que rompe esquemas sin perder elegancia.

Para Felipe, el diseño no es un ejercicio superficial, es una forma de narrar lo invisible, de traducir emociones en formas, y de convertir la memoria en materia.

Diseñar es para él una manera de honrar lo vivido y proyectar lo que aún no ha sido contado. Cree en el "reciclaje emocional": esa magia de adaptar una silla de la abuela, una mesa heredada o un adorno con historia, para integrarlos en nuevos escenarios de vida cargados de significado porque cada objeto tiene una historia, y cada historia merece un espacio que la respete y la eleve.

El diseñador de interiores sueña con expandir su estudio, formar un equipo de profesionales apasionados por el detalle, y lanzar su propia línea de muebles y objetos: piezas diseñadas no solo para decorar, sino para seguir contando historias.

