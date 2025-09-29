Realizan II Simposio Iberoamericano de Comunicación con visión sobre temas de crisis

El II Simposio Iberoamericano de Comunicación: ¡Crisis a la vista! En tres esferas de la comunicación fue celebrado con la participación de destacados conferencistas y expositores.

El simposio concluyó con la conferencia magistral Comunicación 360°: Alinear para ganar, dictada por Neida Sandoval, periodista con gran influencia en los medios hispanos y productora con más de cuatro décadas de trayectoria en televisión, radio y plataformas digitales.

La actividad organizada por Marta Quéliz, presidente de Fábrica De Contenidos, y Saraida De Marchena, presidente de Markatel Comunicaciones, a través de la plataforma ´Nuevas Tendencias de Comunicación´, se convirtió en un foro de análisis y actualización de conocimientos para la gran audiencia profesional multidisciplinaria asistente.

En el encuentro se ofrecieron espacios prácticos y de simulación de casos, enfocándose en cómo decisiones inadecuadas pueden amplificar una crisis o, por el contrario, convertirse en oportunidades de comunicación.

Las organizadoras destacaron: "Esta jornada de capacitación contribuye a fortalecer las competencias de líderes de instituciones públicas y privadas para enfrentar con visión estratégica los retos de la comunicación contemporánea".

El Simposio inició con la conferencia de Felipe Vallejos, moderada por Miralba Ruiz, en la que se planteó la importancia de saber "cómo y cuándo decir el qué" en escenarios políticos, corporativos y sociales.

Posteriormente, se desarrolló el workshop sobre comunicación de crisis impartido por Melvin Peña y Saraida De Marchena, con Ana Mercy Otáñez como líder de mesa; continuando con la masterclass sobre crisis en plataformas digitales a cargo de Vielka Guzmán. Alf Álvarez estuvo como invitado especial.

Clausura con Neida Sandoval

Invitada de manera exclusiva y por primera vez en Santo Domingo, la cofundadora y presentadora del programa Despierta América, Neida Sandoval, durante su ponencia planteó que, más allá de las herramientas digitales, el verdadero reto de la comunicación 360° es preservar la confianza pública, lo que exige mensajes claros, empatía genuina y credibilidad construida con coherencia.

"Ser una fuente confiable de información no es negociable. En un entorno saturado de noticias y contenidos, la credibilidad se convierte en el activo más valioso de un comunicador", destacó.

"Y aunque la tecnología nos brinda herramientas extraordinarias para amplificar nuestro alcance, lo que realmente sostiene la confianza pública es la esencia humana: la ética, la empatía y la claridad en el mensaje. La credibilidad se sostiene en la capacidad de transmitir mensajes precisos, oportunos y responsables", agregó.

