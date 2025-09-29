Sócrates McKinney es reconocido como Embajador de Destino en los Epica Awards en México

El productor de eventos de moda y entusiasta del turismo Sócrates McKinney fue galardonado con el reconocimiento de "Embajador de Destino", durante la celebración de los Epica Awards, en el marco del Congreso de Bodas Lat, el evento más importante de bodas de destino y turismo de romance de Latinoamérica.

La ceremonia se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de la ciudad de Querétaro, en México, donde McKinney fue nominado junto a Lucy Ferreira, de México, y Ana Matilde Trujillo, de Colombia.

Esta distinción le fue otorgada por su incansable labor en la promoción internacional de la República Dominicana como destino de bodas, moda y experiencias culturales únicas en el Caribe.

Con más de 25 años de trayectoria, Sócrates McKinney ha sido pionero en la proyección de la República Dominicana en escenarios globales.

Ha consolidado plataformas de relevancia internacional como la República Dominicana Bridal Week, la feria de bodas más importante del Caribe, así como la producción y dirección de eventos que han llevado el nombre del país a ser referente latinoamericano de excelencia y creatividad.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/29/socrates-otris-2-e69f5c99.jpg

Al recibir la distinción, McKinney expresó:

"Gracias a la IADWP y Epica por este reconocimiento que no solo reconoce mi labor, sino también reconoce el gran potencial de República Dominicana como destino de bodas y turismo de lujo. Ser Embajador de Destino reafirma mi compromiso de continuar mostrando al mundo la belleza, el talento y la hospitalidad de la República Dominicana".

Los Epica Awards, organizados por la revista Épica, órgano editorial de IADWP, reúne a referentes de la industria de bodas y turismo internacional, destacando a profesionales y destinos que impactan de manera positiva en la promoción global de experiencias nupciales.

El premio otorgado a Sócrates McKinney consolida su liderazgo como el Gurú de la Moda Dominicana y como un embajador cultural y turístico de la República Dominicana y el Gran Caribe, que con su trabajo eleva el perfil de la República Dominicana en el mapa mundial de bodas y eventos.