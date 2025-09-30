Ozamatrucks inaugura nueva sucursal 27 de Febrero y refuerza el apoyo al sector productivo nacional

Juan Carlos Gautreau, Violeta Feliz y Hugo Villanueva participaron en la actividad de Ozamatrucks. ( FUENTE EXTERNA )

Con la apertura oficial de su Sucursal 27 de Febrero, Ozamatrucks marca un hito en el transporte de equipos pesados en la República Dominicana, consolidándose como un aliado estratégico para el crecimiento y la competitividad del sector productivo nacional.

El evento reunió a clientes, aliados del sector transporte de carga, representantes de empresas productivas y medios de comunicación, quienes conocieron de primera mano las innovaciones y servicios que ofrece este nuevo centro.

Durante el acto, Juan Carlos Gautreau, gerente comercial de Ozamatrucks, resaltó la visión que impulsa esta expansión indicando que el transporte de carga eficiente es la columna vertebral del sector productivo y comercial.

"Con Ozamatrucks no solo ponemos a disposición equipos de la más alta calidad, sino que nos consolidamos como un socio estratégico para empresas que mueven la producción nacional, desde la agricultura y la construcción hasta la logística y el comercio. Nuestro objetivo es facilitar el éxito de cada uno de nuestros clientes", expresó Gautreau.

Destacó además el carácter innovador del proyecto: "Hoy inauguramos un showroom que refleja la confianza y el compromiso de nuestra marca. Ponemos a disposición de nuestros clientes una amplia gama de equipos que responden a sus necesidades, acompañados de un servicio de calidad y la innovación que nos distingue", afirmó.

La inauguración incluyó un segmento especial de testimoniales, con videos de clientes satisfechos como Pablo Cabrera con la marca Dayun y Enmanuel Díaz con la marca Taga.

El momento más emotivo fue el testimonio en vivo de Manuel Morales, piloto estrella de Taga, quien compartió cómo la calidad y respaldo de Ozamatrucks han sido determinantes en su desempeño y confianza en carretera.

Asimismo, se presentó el testimonio de Pablo Azzalin, líder de la Expedición Quisqueya, quien valoró la fiabilidad de los vehículos en escenarios de alta exigencia.

La nueva sucursal

La Sucursal 27 de Febrero ofrece una propuesta integral que incluye una amplia gama de camiones y equipos de carga de las marcas Dayun, QuingLing Taga y JinGong, reconocidos por su eficiencia, durabilidad y tecnología avanzada.

Además, cuenta con servicios de mantenimiento especializado, repuestos originales y asesoría experta, garantizando operaciones ininterrumpidas y altamente productivas para los clientes.

La elección estratégica de la Avenida 27 de Febrero, uno de los principales corredores logísticos de Santo Domingo, refuerza la cercanía de Ozamatrucks con las empresas y permite una respuesta ágil a sus necesidades.

"Esta inversión no es solo una expansión, es una apuesta directa a la productividad y competitividad de las empresas dominicanas. Queremos garantizar acceso a la mejor tecnología en transporte de carga y a un soporte posventa de primera categoría, contribuyendo a la optimización de sus cadenas de suministro.

Ozamatrucks es mucho más que un showroom, es un compromiso vivo con el desarrollo de nuestros clientes y del país. Aquí encontrarán no solo un aliado de negocios, sino un soporte que evoluciona a la par de sus necesidades", agregó Gautreau.

Durante el acto estuvo presente Edgar del Toro, presidente de Banco Caribe, como uno de los aliados estratégicos, al igual que representantes de Seguros Crecer, reafirmando la colaboración de Ozamatrucks con instituciones clave para el sector.

Con esta inauguración, Ozamatrucks se consolida como un socio clave del sector productivo dominicano, reafirmando su vocación de acompañar a las empresas con equipos de calidad, respaldo constante y soluciones que contribuyan al desarrollo económico y social del país.