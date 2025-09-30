La Navidad llega a Plaza Lama

Oficialmente ya hemos entrado a la temporada de la Navidad. Por lo que día tras día comienzan a presentarse las propuestas de decoración que prometen adornar nuestros espacios. Hoy, Plaza Lama organizó un encuentro en su tienda principal, ubicada en la avenida Winston Churchill.

Fue aquí donde los invitados exploraron las diversas colecciones que traen por fin de año. Entre ellas resaltan las de estilo tradicional, que nunca pasará de moda: rojo, verde, blanco y dorado.

A estos tonos, símbolos de unión y esperanza, se le suman escarchas, lentejuelas y elementos luminosos.

Enfocados en la calidad

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/01/img-20250930-wa0470-57bef663.jpg El evento contó con personajes propios de la época (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/01/img-20250930-wa0456-31b15490.jpg Las colecciones son diversas, ideales para complacer gustos distintos. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/01/img-20250930-wa0459-cde61382.jpg Los elementos tradicionales son el centro. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/01/img-20250930-wa0472-846349f3.jpg Nuevamente el color y los brillos se adueñan de la decoración navideña. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/01/img-20250930-wa0475-4ac9e69b.jpg Grandes y pequeños encontraron sus elementos atractivos. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/01/img-20250930-wa0454-0cd5b9cb.jpg Desde ya la propuesta está a disposición del público. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/01/img-20250930-wa0476-b1062ab8.jpg Desde los artículos más sencillos hasta los más llamativos se tuvieron en cuenta. (SAMIL MATEO)

"Queremos que cada hogar dominicano encuentre en Plaza Lama la inspiración para vivir una Navidad inolvidable. Este año nos enfocamos en ofrecer artículos que combinan calidad, diseño y precios accesibles, con la finalidad de que todos puedan decorar sus espacios con estilo y calidez", expresó Elsa Lama de González.

Resaltó que por más de nueve décadas de historia, Plaza Lama se ha consolidado como un punto de referencia en moda, hogar y estilo de vida.

"Cada año, la llegada de la Navidad en la tienda es esperada con entusiasmo por clientes y familias que encuentran en sus propuestas una oportunidad para renovar sus espacios y vivir experiencias memorables".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/01/img-20250930-wa0466-30fa8938.jpg Viviana Cabral. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/01/img-20250930-wa0471-77912558.jpg Lissette Chamorro, Luca y Sarah González. (SAMIL MATEO) https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/01/img-20250930-wa0464-0e398a36.jpg Bronis de Santana, Michelle Santana, José Leopoldo, Paola Santana y Mario Joaquín. (SAMIL MATEO)

