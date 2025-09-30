×
La Navidad llega a Plaza Lama

Durante el encuentro los invitados recorrieron las instalaciones adornadas con la propuesta para este 2025

La Navidad llega a Plaza Lama
Eduardo Hernández, Elsa González, Elsa Hernández y Elsa Lama.
(SAMIL MATEO)

Oficialmente ya hemos entrado a la temporada de la Navidad. Por lo que día tras día comienzan a presentarse las propuestas de decoración que prometen adornar nuestros espacios. Hoy, Plaza Lama organizó un encuentro en su tienda principal, ubicada en la avenida Winston Churchill.

Fue aquí donde los invitados exploraron las diversas colecciones que traen por fin de año. Entre ellas resaltan las de estilo tradicional, que nunca pasará de moda:  rojo, verde, blanco y dorado.

A estos tonos, símbolos de unión y esperanza, se le suman escarchas, lentejuelas y elementos luminosos.

Enfocados en la calidad 

El evento contó con personajes propios de la época
El evento contó con personajes propios de la época (SAMIL MATEO)
Las colecciones son diversas, ideales para complacer gustos distintos.
Las colecciones son diversas, ideales para complacer gustos distintos. (SAMIL MATEO)
Los elementos tradicionales son el centro.
Los elementos tradicionales son el centro. (SAMIL MATEO)
Nuevamente el color y los brillos se adueñan de la decoración navideña.
Nuevamente el color y los brillos se adueñan de la decoración navideña. (SAMIL MATEO)
Grandes y pequeños encontraron sus elementos atractivos.
Grandes y pequeños encontraron sus elementos atractivos. (SAMIL MATEO)
Desde ya la propuesta está a disposición del público.
Desde ya la propuesta está a disposición del público. (SAMIL MATEO)
Desde los artículos más sencillos hasta los más llamativos se tuvieron en cuenta.
Desde los artículos más sencillos hasta los más llamativos se tuvieron en cuenta. (SAMIL MATEO)

"Queremos que cada hogar dominicano encuentre en Plaza Lama la inspiración para vivir una Navidad inolvidable. Este año nos enfocamos en ofrecer artículos que combinan calidad, diseño y precios accesibles, con la finalidad de que todos puedan decorar sus espacios con estilo y calidez", expresó Elsa Lama de González.

Resaltó que por   más de nueve décadas de historia, Plaza Lama se ha consolidado como un punto de referencia en moda, hogar y estilo de vida.

"Cada año, la llegada de la Navidad en la tienda es esperada con entusiasmo por clientes y familias que encuentran en sus propuestas una oportunidad para renovar sus espacios y vivir experiencias memorables".

Viviana Cabral.
Viviana Cabral. (SAMIL MATEO)
Lissette Chamorro, Luca y Sarah González.
Lissette Chamorro, Luca y Sarah González. (SAMIL MATEO)
Bronis de Santana, Michelle Santana, José Leopoldo, Paola Santana y Mario Joaquín.
Bronis de Santana, Michelle Santana, José Leopoldo, Paola Santana y Mario Joaquín.
 (SAMIL MATEO)
