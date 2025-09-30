La Navidad llega a Plaza Lama
Durante el encuentro los invitados recorrieron las instalaciones adornadas con la propuesta para este 2025
Oficialmente ya hemos entrado a la temporada de la Navidad. Por lo que día tras día comienzan a presentarse las propuestas de decoración que prometen adornar nuestros espacios. Hoy, Plaza Lama organizó un encuentro en su tienda principal, ubicada en la avenida Winston Churchill.
Fue aquí donde los invitados exploraron las diversas colecciones que traen por fin de año. Entre ellas resaltan las de estilo tradicional, que nunca pasará de moda: rojo, verde, blanco y dorado.
A estos tonos, símbolos de unión y esperanza, se le suman escarchas, lentejuelas y elementos luminosos.
Enfocados en la calidad
"Queremos que cada hogar dominicano encuentre en Plaza Lama la inspiración para vivir una Navidad inolvidable. Este año nos enfocamos en ofrecer artículos que combinan calidad, diseño y precios accesibles, con la finalidad de que todos puedan decorar sus espacios con estilo y calidez", expresó Elsa Lama de González.
Resaltó que por más de nueve décadas de historia, Plaza Lama se ha consolidado como un punto de referencia en moda, hogar y estilo de vida.
"Cada año, la llegada de la Navidad en la tienda es esperada con entusiasmo por clientes y familias que encuentran en sus propuestas una oportunidad para renovar sus espacios y vivir experiencias memorables".