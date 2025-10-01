Banreservas da inicio a las actividades conmemorativas de sus 84 años

Al centro, Carmen Alicia de Aguilera y Leonardo Aguilera, junto a miembros del consejo de directores de Banreservas. ( FUENTE EXTERNA )

Banreservas dio inicio formal a sus actividades conmemorativas de su 84 aniversario. Para hacerlo, convocó a una recepción en el hotel JW Marriott donde se anunciaron los detalles.

La enorme pared que daba acceso al salón mostró un inmenso mapa cronológico, cuya narrativa histórica hizo referencia a la evolución que ha experimentado la entidad bancaria, desde sus inicios hasta hoy.

Al entrar, grandes espejos parecían ser un atractivo decorativo de la actividad. Sin embargo, eran más que eso. Ellos simbolizaron lo que en el desarrollo del evento se conoció:

Fue parte concepto de la nueva campaña institucional ¡Somos invencibles!, una propuesta que exalta el orgullo, la confianza y la capacidad de los dominicanos para superar desafíos y alcanzar grandes metas.

Y es que, tanto el audiovisual central, como toda la experiencia del lanzamiento fueron concebidos para conectar con los clientes y colaboradores de Banreservas, haciéndoles recordar que ser parte de la institución significa mucho más que trabajar o hacer banca.

Lo que se busca es pertenecer a una comunidad que cree, que vence y que siempre se levanta.

Un mensaje de fuerza

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/02/img-20251001-wa0361-6159f688.jpg Doctor Leonardo Aguilera. (FUENTE EXTERNA)

El presidente ejecutivo de la entidad, doctor Leonardo Aguilera, resaltó la fuerza del mensaje que transmite la nueva campaña sobre los elementos que caracterizan la identidad nacional, como son la hospitalidad, alegría, música, dedicación al trabajo y el sueño de un futuro mejor.

"La dominicanidad es invencible, porque está hecha de amor a la patria, de fe inquebrantable y de una creatividad que transforma cada dificultad en oportunidad", afirmó.

Para Aguilera esta propuesta publicitaria es abarcadora, inclusiva y motivadora, porque destaca el espíritu de nuestra gente de superar los obstáculos y llegar a la meta.

"Somos invencibles -dijo- porque sabemos que en la unidad está nuestra mayor fortaleza, y que el orgullo de ser dominicanos es más grande que cualquier obstáculo".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/02/img-20251001-wa0363-b777c579.jpg La actividad se llevó a cabo a casa llena. (FUENTE EXTERNA)