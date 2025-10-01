Instituto Espaillat Cabral celebra 55 años cuidando la visión de los dominicanos

Este 2025, el Instituto Espaillat Cabral celebra con orgullo sus 55 años de trayectoria, consolidándose como un referente en salud visual no solo en República Dominicana, sino en la región.

Desde su fundación en 1970 por el Dr. Arnaldo Espaillat Cabral, el instituto nació con la misión de ofrecer un servicio especializado y de calidad en oftalmología, siendo la primera clínica del país dedicada exclusivamente al cuidado de los ojos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/10/01/whatsapp-image-2025-09-30-at-70154-pm-cc7816a1.jpeg

"Nuestra misión es seguir cuidando la visión de nuestros pacientes en cada etapa de su vida, integrando experiencia médica, innovación tecnológica y una atención personalizada que siempre ha sido nuestra esencia" Dr. Arnaldo Espaillat Director médico del Instituto Espaillat Cabral “

A lo largo de estas décadas, el Instituto ha marcado hitos en el tratamiento de catarata, glaucoma, retina, córnea, cirugía refractiva, oculoplastia, estrabismo y problemas de visión como miopía o astigmatismo.

Personal calificado y comprometido

Todo esto ha sido posible gracias a un equipo médico altamente calificado y a un personal técnico y administrativo comprometido con brindar una atención cercana y humana.

"El 55 aniversario de nuestra fundación es un motivo de orgullo por la historia recorrida, pero también un compromiso con el futuro", afirma el Dr. Arnaldo Espaillat, director médico.

"Nuestra misión es seguir cuidando la visión de nuestros pacientes en cada etapa de su vida, combinando experiencia, innovación tecnológica y atención personalizada", añade.

El Instituto Espaillat Cabral también ha sido pionero en acreditaciones internacionales, siendo el primero en el país certificado por la ACHC de Estados Unidos, lo que garantiza los más altos estándares de calidad y seguridad.

Además, impulsa el turismo médico, la investigación científica, programas de formación de especialistas, prevención de ceguera y proyectos sociales, asegurando siempre un servicio accesible y de confianza.

Con 55 años de historia, el Instituto sigue mirando hacia adelante, comprometido a mantener la salud visual de sus pacientes y a seguir siendo un referente de innovación y excelencia.

Leer más Instituto Espaillat Cabral introduce la Suite Refractiva más moderna del mundo